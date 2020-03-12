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「龍規燕隨」8年100萬棵樹進化版 市府：全民把樹種好

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府規劃，全民種樹，城市引風降溫。圖/台中市建設局提供
台中市政府規劃，全民種樹，城市引風降溫。圖/台中市建設局提供

台中市植樹「龍規燕隨」市府建設局長陳大田指出，前市長林佳龍提出「8年種100萬棵樹」盧秀燕團隊會持續種樹但通盤檢討，展開盤點全市可植樹空間，聽取專家學者建議，考量植栽距離與符合植樹條件的土地有限，讓樹在台中健康成長。

各地今天舉行植樹活動，台中市政府前市長林佳龍在任內曾推動8年100萬棵樹計畫，引起民進黨議員關切是否「龍規燕隨？」市府建設局長陳大田表示，種多少棵樹不是目標，市府持續種樹不停歇，並提出植樹計畫進化版。

建設局指出，全市種樹計畫將改由台中市低碳城市辦公室接手，跨局處統整包括管制河岸寬度200公尺開發範圍，保存綠帶與風廊，特定開發區將要求進行風廊模擬，避免城市密集影響通風等「不僅要種樹，還要把樹種好！」

建設局未來植樹綠美化策略，結合「都市退燒-全民植樹行動計畫」，擬定「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」及「引進民間資源」等4大目標。

都發局指出，建商蓋建社區住宅大樓前，市府會透過都市設計審議程序，提供樹種選擇、數量配置及景觀設計等建議，協助建案植栽綠化。經統計108年度，台中住宅社區大樓，已種植2472顆喬木，綠化面積達2萬321平方公尺。

台中市 林佳龍

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