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台中東大路路平工程 公車取消停靠3站

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中東大路車潮多，今明兩天進行路平工程。圖/建設局提供
台中東大路車潮多，今明兩天進行路平工程。圖/建設局提供

台中市西屯區東大路於今明兩天晚上7點起到明天上午7點，分段刨封道路，施工期間仍在車道維持雙向通行，夜色暗，建設局長陳大田籲用路人放慢車速。

3月12日晚間7點至13日上午7點，13日晚間7點至14日上午7點兩個時段，公車取消停靠「宜寧中學(東大路)」站、「國安社區(宜寧中學)」站、「榮總北院」站，請市民朋友改由「中科」站及「五龍公園」站搭乘。

東大路是西屯區連接中科園區必經道路，平日車流量大，不少路段出現路面龜裂、多處修補情形，影響行車安全。

建設局投入約800萬元預算，規畫燙平東大路從國安二路至福強街，全長730公尺、面積1萬4400平方公尺道路，另調整該路段孔蓋110處，提升道路標線抗滑係數至BPN65，降低機車騎士打滑意外。

陳大田指出，東大路燙平工程預計於今、明兩日晚間7點時至隔天上午7點進行，採「夜間半半施工」，分北上、南下路段施作，不會封路，保持對向車道雙向通車，依工作人員指揮。

國安 車道 機車騎士

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