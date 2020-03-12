彰化明起醫院禁止探病 違者最高罰一萬五千元

為加強防堵新冠肺炎疫情，降低社區感染風險，彰化縣3月13日起各醫院將一律禁止探病，唯有加護病房、安寧病房等特殊探視需求，需經醫師醫療專業同意才可，若違反者依傳染病防治法最高可裁罰1萬5000元，也建議有探病需求民眾可採視訊方式關懷親友。

彰化縣衛生局邀集縣內各醫院，針對院內動線管制、分艙分流、檢疫特區規畫進行研商，今天公布醫療院所感染管制四大措施，包括

1各醫療院所一律全面停止探病。

2.進出各醫療院所，未戴口罩者，禁止進入。

3.進出各醫療院所，需提供確認感染風險所需的證件包括健保卡或身分證等。

4.進出各醫療院所，需依醫療院所規定之動線及出入口進出。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，雖不可探病，但仍可陪病照顧病人，採實名制，可一人陪病照顧病患，禁止探病可減少感染等相關風險，也可減輕醫院要量體溫、管制出入動線的人力。