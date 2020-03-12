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彰化明起醫院禁止探病 違者最高罰一萬五千元

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣3月13日起各醫院將一律禁止探病，除了可減少感染等相關風險，也可減輕醫院要量體溫、管制出入動線的人力負擔。圖 ／彰化衛生局提供
彰化縣3月13日起各醫院將一律禁止探病，除了可減少感染等相關風險，也可減輕醫院要量體溫、管制出入動線的人力負擔。圖 ／彰化衛生局提供

為加強防堵新冠肺炎疫情，降低社區感染風險，彰化縣3月13日起各醫院將一律禁止探病，唯有加護病房、安寧病房等特殊探視需求，需經醫師醫療專業同意才可，若違反者依傳染病防治法最高可裁罰1萬5000元，也建議有探病需求民眾可採視訊方式關懷親友。

彰化縣衛生局邀集縣內各醫院，針對院內動線管制、分艙分流、檢疫特區規畫進行研商，今天公布醫療院所感染管制四大措施，包括

1各醫療院所一律全面停止探病。

2.進出各醫療院所，未戴口罩者，禁止進入。

3.進出各醫療院所，需提供確認感染風險所需的證件包括健保卡或身分證等。

4.進出各醫療院所，需依醫療院所規定之動線及出入口進出。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，雖不可探病，但仍可陪病照顧病人，採實名制，可一人陪病照顧病患，禁止探病可減少感染等相關風險，也可減輕醫院要量體溫、管制出入動線的人力。

衛生局也提出七大防治策略，包含專責應變醫院清空收治準備，依生活圈設置八大疫病專區、特診，設置專責集中檢疫、隔離所，基層醫院輕症重症分流，日常就醫之保全與維持 (通訊與遠距醫療)，高風險團體、場所感染控制及健康管理，社會距離之社區防護網及宣導等。

彰化縣3月13日起各醫院將一律禁止探病，唯有加護病房、安寧病房等特殊探視需求，需經醫師醫療專業同意才可，若違反者依傳染病防治法最高可裁罰1萬5000元。圖 ／彰化衛生局提供
彰化縣3月13日起各醫院將一律禁止探病，唯有加護病房、安寧病房等特殊探視需求，需經醫師醫療專業同意才可，若違反者依傳染病防治法最高可裁罰1萬5000元。圖 ／彰化衛生局提供

衛生局 健保卡

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