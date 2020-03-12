空拍機拍到櫻花的美 也拍下消防隊員的努力

空拍機常拍到世界各地美景，台中市消防局第二大隊梨山分隊的空拍機，除幫助搜尋並協助山林大火搶救任務，空拍過程也拍到梨山櫻花的美，是一般空拍機沒拍到的畫面。

梨山消防分隊在臉書說，無人駕駛空拍機(UAV)近年國際上風靡低空視角記錄運動，除了記錄台灣之美，無人機災害搶救與消防系統具有緊密連結關係，台中市政府消防局梨山分隊實際結合空拍機與救災，應用在森林火災、山域、水域與火災調查，來提高搜尋廣度與視角。

以山域搜索來說，地面部隊每天步行距離有限，且受限於山域深谷與斷崖地形；但飛行可以大範圍先搜索，空拍確認危險的地形地物，利於實際上搜索的安全。

梨山地區森林廣大，發生森林火警時，報案地點常與實際地點相差甚遠，此時運用空拍機的滯空監測、延伸視野、地理資訊量化，便能順利找到火災起火處，指引梨山警義消同仁偕同林務局梨山工作站森林救火隊進行救災工作。