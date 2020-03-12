南投縣政府13日起得量體溫 地院、檢察署得戴口罩

新冠肺炎病毒威脅健康，南投縣政府超前部署，自13日上午7點半起實施出入管制。縣府大門、地下車道口設立體溫檢測站，其餘出入口全部關閉，洽公民眾得接受額溫測量，並要求縣府員工做好自主管理，不能讓疫情出現破口。

南投縣府要求員工憑識別證到縣府上班並自主管理健康，確實量測體溫並記錄。縣府辦公處所大樓，除縣政中心大門、地下車道設置體溫檢測站，其餘出入口一律關閉；至於原民局及環保局進出，則在三和一路原民局一樓，進行出入管制。

縣府表示，洽公民眾得接受額溫檢測體溫，必要時得登記並留下民眾到訪資料，以便於日後追蹤；貨運、外送員等非必要人員，暫緩進入辦公大樓，大門口設置取貨區，方便員工拿取相關物品。

縣府說，額溫超過37.5度者，將禁止進入縣府，有感冒或咳嗽症狀者，得戴口罩才能進入縣府。

南投地方法院和地檢署早已實施人員防疫管制，除量測體溫，進入司法大樓更得一律戴口罩，否則一律不放行，新冠肺炎疫情當前，連司法機關也格外謹慎。