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彰化縣府與慈濟簽署合作備忘錄 關懷弱勢 一起防災

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（前右四）今天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，未來公私協力進行慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向跨界合作，也提供居家安全修繕、關懷服務等。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（前右四）今天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，未來公私協力進行慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向跨界合作，也提供居家安全修繕、關懷服務等。記者林宛諭／攝影

彰化縣長王惠美今天代表縣府與慈濟基金會執行長顏博文簽署合作備忘錄，未來公私協力進行慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向跨界合作，也提供居家安全修繕、關懷服務等。

王惠美說，這是中部縣市政府第一個與佛教慈濟基金會簽署合作備忘錄，因為政府的資源有限，民力是無窮的，如何把公私部門的物資予以整合來創造出更多服務新的績效，共同深入村里關懷有需要的鄉親，一起打造「美好彰化 希望城市」。

王惠美也感謝慈濟師兄師姐，除長期推廣及力行環保外，也持續不斷地深入家戶，包括ABC關懷據點，照顧長輩不遺餘力，特別是在「彰化縣政府居家檢疫與居家隔離關懷服務中心」成立時，慈濟也捐贈給居家檢疫及隔離的民眾1000份「安心祝福包」。

慈濟基金會執行長顏博文說，為推動「安穩家園，美善社區」計畫，慈濟與縣府簽署合作共善備忘錄，希望針對中低收入戶、獨老、居家行動不便的長者進行居家安全的修繕，還有捐助清寒學子獎助學金等，結合慈濟的志工能量，一個社區接一個社區來做，讓社區得到完整的照顧。

縣府推動「安穩家園，美善社區」慈善關懷，未來雙方將一起為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、學童助學以及其他社會慈善需求等協助，慈濟基金會已開始協助有需求的獨居長者安裝居家安全扶手，具體改善身障、獨居長者居家環境。

彰化縣長王惠美今天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，未來公私協力進行慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向跨界合作，也提供居家安全修繕、關懷服務等。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，未來公私協力進行慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向跨界合作，也提供居家安全修繕、關懷服務等。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，「彰化縣政府居家檢疫與居家隔離關懷服務中心」成立時，慈濟也捐贈給居家檢疫及隔離的民眾1000份「安心祝福包」。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，「彰化縣政府居家檢疫與居家隔離關懷服務中心」成立時，慈濟也捐贈給居家檢疫及隔離的民眾1000份「安心祝福包」。記者林宛諭／攝影

慈濟 獨居 王惠美

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