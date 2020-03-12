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寵物經營科受歡迎 明台高中與台灣畜犬協會簽產學合作

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
山芙蓉寵物沙龍學苑校長張育誠（左）贈送一隻比熊犬給明台高中當做校犬，校方也為牠取名「Bruce」表示未來會在一些校園活動和課程上出現。這隻比熊犬不怕生，一被明台副董事長林承峯（右）抱著就猛舔林承峯的臉，引起現場一陣笑聲。記者黃寅／攝影
山芙蓉寵物沙龍學苑校長張育誠（左）贈送一隻比熊犬給明台高中當做校犬，校方也為牠取名「Bruce」表示未來會在一些校園活動和課程上出現。這隻比熊犬不怕生，一被明台副董事長林承峯（右）抱著就猛舔林承峯的臉，引起現場一陣笑聲。記者黃寅／攝影

明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎，校方今並與「社團法人台灣畜犬協會」簽訂合作備忘錄，進一步強化教學內容和與寵物市場的連結。

明台高中副董事長林承峯說，國內喜歡寵物和養寵物的人愈來愈多，校方因此掌握社會脈動，去年成立寵物經營科，並在政府支持下，課程列入實用技能學程，學生高職三年均免學雜費。校方也打造「時尚寵物美容教室」營造完善且專業的教學環境。

去年招募學生以來，已有學生在寵物店打工，受到市場歡迎，可見的確有此人才需求，因此校方也加強產學合作，進一步強化學生對市場的了解和學習。

董事長林芳媖說，很高興見到學生們都能找到喜歡的方向就讀，高高興興的學習，並發展自己的學習和就業生涯。

校長林垂益上午代表校方與台灣畜犬協會代表副理事長薛瑞銘共同簽署合作備忘錄。林垂益說，台灣畜犬協會是國際組織世界畜犬聯盟在台唯一認證組織，每年舉辦多場寵物美容師檢定，規模為亞洲最大，人數最多。

薛瑞銘也說，由台灣畜犬協會頒發的證書是目前含金量最高的證書，未來十分樂意與明台高中合作，共同培育各類寵物專業人才。畜犬協會中部指定研修機構「山芙蓉寵物沙龍學苑」校長張育誠也表示非常支持明台寵物經營科的發展，一定會傳授最先進和現代化的寵物美容技術以及新型態的寵物店經營模式，毫不保留地指導明台高中學生。

張育誠同時贈送一隻比熊犬給明台高中當做校犬，校方也為牠取名「Bruce」表示未來會在一些校園活動和課程上出現。這隻比熊犬不怕生，一被林承峯抱著就猛舔林承峯的臉，引起現場一陣笑聲。

明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎，校方今並與「社團法人台灣畜犬協會」簽訂合作備忘錄，進一步強化教學內容和與寵物市場的連結。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎，校方今並與「社團法人台灣畜犬協會」簽訂合作備忘錄，進一步強化教學內容和與寵物市場的連結。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎。董事長林芳媖說，很高興見到學生們都能找到喜歡的方向就讀，高高興興的學習，並發展自己的學習和就業生涯。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎。董事長林芳媖說，很高興見到學生們都能找到喜歡的方向就讀，高高興興的學習，並發展自己的學習和就業生涯。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎。記者黃寅／攝影
明台高中去年成立寵物經營科以來，受到學生喜愛和市場歡迎。記者黃寅／攝影

寵物 明台高中

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