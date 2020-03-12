老人互助會爆財務危機 老人求助無門 議員籲檢調應偵辦

彰化市、和美鎮等老人互助會最近陸續爆發財務危機，甚至面臨解散，民進黨彰化縣議會黨團今天呼籲彰化縣府應介入輔導，甚至協助老人家打官司，黨團副總召縣議員黃盛祿說，最近仍有團體要召募新的老人互助會，他也呼籲檢調單位應調查偵辦，別讓老人家再把血錢都賠進去。

民進黨彰化縣議會黨團總召尤瑞春與多位議員今天召開記者會，尤瑞春說，因先前就有部份縣市爆出老人互助會財務糾紛問題，內政部102年時就曾發文要求彰化縣府要請互助會進行登記和輔導，但縣府卻一直沒積極輔導，導致現在包括彰化市、和美鎮等老人互助會爆財務機，黨團要求縣府應承擔起責任，代為進行團體訴訟，以保住老人家的棺材本。

議員賴清美說，老人互助會不少老人家還是弱勢族群，因繳的錢拿不回來，很多老人家現在每天以淚洗面，和美老人互助會約2700人，當時是以每個月每死亡一人就繳100元，有時一個月還要繳2000多元，由於只要3次沒繳就喪失權益，拿不回來先前繳的錢，所以大家才會一直繳下去，現在卻因財務問題，可能倒會。

黃盛祿說，其實很多民間團體用老人會與互助會巧立名目，最近就有老人家哭哭啼啼來陳情說，全家繳了約一百萬元，可以拿回來的不到一成，而且竟還有團體還在成立新的互助會，告知會員說，再來繳錢，以前的就可以拿回來了，這樣繼續騙下去的行為，檢警調一定要深入調查。

議員賴澤民說，如果政府不趕快介入輔導，會有許多未爆彈會繼續浮現，就連健全的老人會可能都會受影響。

彰化縣社會處副處長陳素貞表示，全縣目前有13個老人互助會，雖內政部在102年有要求老人互助會要登記立案，但沒有一個老人會登記，由於老人互助會衍生許多問題，也呼籲民間不要再成立老人互助會，縣府會提供老人互助會免費法律諮詢，並建立溝通平台，協調雙方召開會議，期能就互助金處置方式達成共識，對於弱勢會員若有生活困難情事，縣府也將提供社會福利協助。