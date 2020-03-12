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疫情衝擊旅客人數少3成 員林台鐵便當月底收攤

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台鐵排骨便當相當受歡迎。記者林敬家／攝影
台鐵排骨便當相當受歡迎。記者林敬家／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊，台鐵員林站鐵路便當代售部宣布月底將吹熄燈號，業者指出，農曆過年以來每天的便當銷售量是以往的一半，加上租約年中到期，考量生意慘淡，決定不再續約，將提早到3月31日結束營業，民眾得知大感不捨。

台鐵便當是許多通勤族的回憶，簡單白米飯，滷蛋和一塊滷排骨或滷肉，最具特色；台鐵員林站2014年底完成鐵路高架化，應旅客期待，程姓業者2016年進駐經營台鐵便當代售部，賣起台鐵便當，為吸引往來旅客，在店門外架起大聲公，「好吃的台鐵便當！有排骨、控肉、雞腿、素食便當、魚排」，旅客循聲就能找到店家。

程姓業者說，因提供外送服務，連醫院、公部門都是常客，平均一天可以銷售到3百多個便當，在中區代售店家中銷售量算是屬一屬二，但不敵新冠肺炎疫情，最近營運慘淡，現在一天僅賣出1百多個便當，尤其晚間銷售量明顯下降，經思考決定營運到月底，不少民眾得知消息擔心以後要跑到彰化站或台中站才吃得到，這兩天紛紛趕來買便當。

網友留言指出，「熟悉的味道就要從記憶中消失了」、「想吃…又要到台中站了。」、「員林火車站不是高架化變新員林火車站了嗎？現在連個台鐵便當都沒有賣。」

員林火車站長林憲堂說，受到疫情影響，員林站以現場購票統計，以往平均進出站旅客數約有5500人次，但最近只剩下4200多人次，旅遊旅客明顯減少，就連站內超商也反應業績掉了2、3成，台鐵便當代售服務突然宣布結束營業相當可惜，希望疫情早日結束，恢復正常生活。

台鐵員林站鐵路便當代售部一天可賣出300多個便當，受新冠肺炎疫情影響，業者宣布月底將吹熄燈號。記者林敬家／攝影
台鐵員林站鐵路便當代售部一天可賣出300多個便當，受新冠肺炎疫情影響，業者宣布月底將吹熄燈號。記者林敬家／攝影
台鐵員林站鐵路便當代售部已大聲公招攬客人，別具特色。記者林敬家／攝影
台鐵員林站鐵路便當代售部已大聲公招攬客人，別具特色。記者林敬家／攝影
台鐵員林站鐵路便當代售部宣布月底將吹熄燈號。記者林敬家／攝影
台鐵員林站鐵路便當代售部宣布月底將吹熄燈號。記者林敬家／攝影

便當 台鐵

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