南投仁愛鄉長涉弊遭羈押 觀光處長王源鍾暫代

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉工程弊案遭羈押，南投縣長林明溱今天說，將派縣府觀光處長王源鍾代理仁愛鄉長，配合縣政府發展觀光政策，相信能將仁愛鄉、清境打造為國際觀光區。

吳文忠因工程弊案涉嫌違反貪污治罪條例，10日遭羈押，職務須由南投縣政府派員代理，林明溱今天宣布，將調派觀光處長王源鍾代理鄉長，觀光處長職缺則由交通部觀光局國民旅遊組簡任秘書陳志賢接任，他曾在日月潭、澎湖國家風景區管理處服務。

合歡山、清境、霧社等知名景點都在仁愛鄉，可說是南投縣重要觀光區，林明溱說，仁愛鄉有許多重要建設待推動，因此，物色對觀光業務非常有經驗的王源鍾代理鄉長，配合縣府推動合歡山國際暗空公園等重要推案，相信能將仁愛鄉、清境打造成國際級觀光區。

陳志賢曾任日月潭國家風景區管理處副處長、澎湖國家風景區管理處長，之後調回局本部。林明溱表示，王源鍾退休後被他找回縣府服務，奉獻許多心力，且成功完成南投燈會等階段任務，後續接手縣府觀光處的陳志賢也很熟悉觀光業務，對南投觀光發展會有很大幫助。

王源鍾表示，照顧仁愛鄉民是第一要務，而仁愛鄉觀光資源豐富，例如清境、霧社、曲冰遺址、賞梅花、「三酸產業」等，都已打下良好基礎，未來還有地方創生、合歡山國際暗空公園等建設。

另外，仁愛鄉近6任鄉長有5任分別因賄選或貪污「卡官司」，地方傳說是否與鄉公所風水有關，對此，王源鍾說，多任鄉長涉案是事實，尊重每個人對風水等角度的看法，會更努力做好工作。