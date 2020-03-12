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竹山下坪情人橋飄三月雪 本周六舉辦情人節告白活動
本周末就是314白色情人節，竹山鎮公所為讓最美「3月雪」垂直女真樹花的絢麗，讓更多國人知道，本周六當天將在竹山下坪情人橋辦理「浪漫三月雪 白色情人節」活動，邀請157對情人一同互許終生，公所也將當媒人送情侶竹戒指，讓情人能感情升溫。
竹山鎮公所指出，下坪是地方人熟知的後花園，情人橋在去年重新整建完成後，沿街尾溪畔闢建的下坪自行車道，車道兩旁主要栽種垂枝女貞樹，每年3月、4月處處可見白色花朵盛開，如同「花似雪」的夢幻美景，吸引大批遊客拍照，目前女貞樹花也花苞待放，預計3月14號前後就可以完全綻放，是3月來竹山必走的拍照打卡秘境。
鎮長陳東睦表示，314白色情人節是年輕人的節日，但活動當天會在竹山下坪情人橋周圍進行遊戲關卡，讓157對情人走過情人橋時，於橋端進行「愛的告白」，公所也會進行錄影製作愛的影片日後播放，只要順利告白，公所會贈送拍立得相片以及具有在地特色的竹戒指，讓情人互許終生，真愛一生。
只是今年活動不設限一定要是情侶才能來參與，竹山鎮公所歡迎情侶、家人、甚至是親子父子檔、母女檔等都可以一同來，主要就是要讓大家了解「愛要及時，勇敢告白」活動，現場除了設置新的拍照打卡景點外，更設計一系列遊戲，每個遊戲都考驗著雙方的默契以及製造小驚喜，讓所有參與者能在情人節這天充滿愛的記憶，即日起就可以報名，從竹山鎮公所官網，或到公所現場領取報名表都可以，名額有限。
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