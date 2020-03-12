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今天植樹節 梨山、獅頭山和八卦山風景區植樹贈樹苗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
參山國家風景區管理處今天在三處地點舉辦植樹贈樹活動。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天在三處地點舉辦植樹贈樹活動。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天分別在梨山、獅頭山及八卦山風景區植樹及贈送民眾樹苗。其中梨山風景區在「楓之谷-1956秘密花園」舉辦植樹活動，梨山地區種植紅榨槭、青楓等原生樹種近500株，八卦山風景區與獅頭山風景區分別結合彰化縣田中鎮與苗栗縣南庄鄉，贈送2000株及500株小樹苗給民眾。

今年梨山千櫻園三千株櫻花盛開的美景受到各界矚目，遊客參觀，參山處今天聯合林務局、福壽山農場、梨山賓館、公路總局、及當地民代、遊客近百人一同在圓環前「楓之谷-1956秘密花園」舉辦「森情梨山、植愛山城」植樹活動，由林務局東勢林區管理處協助提供櫻花、紅榨槭、青楓、流蘇、桂花及杜鵑等臺灣原生樹種苗木近500株，由與會人員分別在風之谷等地種植櫻花及秋天會變紅葉的紅榨槭、青楓等樹種。參山處長柯建興期許未來梨山成為櫻花盛開、楓紅遍遍生態旅遊最佳去處。

八卦山風景區則結合彰化縣田中鎮公所，在田中火車站前廣場，辦理｢推廣2020田中經典小鎮及植樹節贈苗活動｣，由田中鎮長洪麗娜、參山處副處長曹忠猷、田中鎮民代表、里長及遊客總計650人共襄盛舉，贈送2000株桂花等各類樹苗及500份紀念品給參加民眾，參山處行動旅服三輪車及參山寶寶也會在現場與民眾拍照留念。

獅頭山風景區則在苗栗縣南庄鄉龍門口步道舉辦「綠化環境，美化人生─讚粉專贈樹苗」活動，參山處獅山站主任吳文雄聯合南庄鄉代表、南庄鄉觀光產業協會、鄉公所、林務局、獅山村長黃維及地方代表、遊客總計約200人參加。活動現場由林務局新竹林區管理處提供紫薇、重瓣梔子花及含笑等共計500株小樹苗贈送給民眾，只要加入參山處臉書粉絲專頁並於此活動訊息按讚及留言「植樹節，綠化環境，美化人生」或參加淨山活動，即可領取樹苗。

參山國家風景區管理處今天在三處地點舉辦植樹贈樹活動。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天在三處地點舉辦植樹贈樹活動。圖／參山國家風景區管理處提供

南庄 櫻花

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