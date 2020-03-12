南投縣觀光處長王源鍾代鄉長 觀光局秘書陳志賢接棒

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉案收押，南投縣長林明溱今天表示，將派觀光處長王源鍾代理仁愛鄉長，觀光處長則將由交通部觀光局秘書陳志賢接任。

林明溱表示，王源鍾去年退休，縣府又延攬重回縣府，為南投觀光奉獻心力，並完成南投燈會等活動，肺炎疫情發生後，也規劃觀光產業復甦事宜，考量合歡山國際暗空公園等建設正在進行，縣府指派王源鍾代理仁愛鄉長，可繼續為仁愛鄉觀光打拚。

王源鍾說，照顧仁愛鄉民是第一要務，仁愛鄉觀光資源豐富，清境農場、武界、霧社、曲冰秘境、賞梅及三酸產業都已經打下基礎，未來還有地方創生、國際暗空公園建設，仁愛旅遊發展，希望能幫助仁愛鄉提昇到另一個境界。

王源鍾代理仁愛鄉長後，觀光處長遺缺，將由交通部觀光局秘書陳志賢接任。陳志賢曾任日月潭國家風景區管理處副處長等職，林明溱說，陳志賢熟悉觀光業務，希望借重他中央推動觀光經驗，進一步推動南投觀光。