影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了

南投縣春夏之交水氣充沛，從草屯到埔里常出現大片雲海，攝影家莊家和最近到南投追景，除了雲海，更出現絕美的七彩琉璃光，埔里虎頭山、國姓九份二山和魚池鄉金龍山更是三大拍攝勝地，雲海和燈光變換萬千，讓人流連忘返。

莊家和說，七彩琉璃光是夜間出現雲海霧氣，山下和道路的燈光在雲務，閃現不同的顏色、如同琉璃燈般七彩變幻無窮，加上雲海湧動是難得的自然美景。

而不同的地點、雲層、霧氣，都會有不同的琉璃光效果，有時雲層太厚，燈光無法穿透只是一團光暈，因此，想要拍到七彩琉璃光還得碰運氣。

他說，南投縣地理上得天獨厚，因為山谷環繞，氣流的變化豐富，提供了拍攝雲海的天然環境。其他地方雲海大多出現在10月到隔年3月，但從草屯到埔里的烏溪流域，雲海季節卻相反，從3月到10月，主要是因為地形關係。

除了本地雨後的水氣，西南氣流夾帶水氣沿著烏溪河谷從草屯、國姓到埔里，而因為山谷地形囤積雲霧，更容易生成雲海。

他最近便到南投拍攝雲海、琉璃光，他認為埔里虎頭山、國姓九份二山和魚池鄉金龍山是最佳地點，且各有特色，虎頭山可看到腳下埔里盆地萬家燈火，九份二山呈現國道六號車燈流的光影，金龍山則是輕霧籠罩，如同世外桃源。