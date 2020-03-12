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影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了
南投縣春夏之交水氣充沛，從草屯到埔里常出現大片雲海，攝影家莊家和最近到南投追景，除了雲海，更出現絕美的七彩琉璃光，埔里虎頭山、國姓九份二山和魚池鄉金龍山更是三大拍攝勝地，雲海和燈光變換萬千，讓人流連忘返。
莊家和說，七彩琉璃光是夜間出現雲海霧氣，山下和道路的燈光在雲務，閃現不同的顏色、如同琉璃燈般七彩變幻無窮，加上雲海湧動是難得的自然美景。
而不同的地點、雲層、霧氣，都會有不同的琉璃光效果，有時雲層太厚，燈光無法穿透只是一團光暈，因此，想要拍到七彩琉璃光還得碰運氣。
他說，南投縣地理上得天獨厚，因為山谷環繞，氣流的變化豐富，提供了拍攝雲海的天然環境。其他地方雲海大多出現在10月到隔年3月，但從草屯到埔里的烏溪流域，雲海季節卻相反，從3月到10月，主要是因為地形關係。
除了本地雨後的水氣，西南氣流夾帶水氣沿著烏溪河谷從草屯、國姓到埔里，而因為山谷地形囤積雲霧，更容易生成雲海。
他最近便到南投拍攝雲海、琉璃光，他認為埔里虎頭山、國姓九份二山和魚池鄉金龍山是最佳地點，且各有特色，虎頭山可看到腳下埔里盆地萬家燈火，九份二山呈現國道六號車燈流的光影，金龍山則是輕霧籠罩，如同世外桃源。
他也將最近拍攝到的七彩琉璃光剪接成影片，放在YouTube頻道上分享，他說，琉璃光以適當光圈搭配長時間曝光，才能拍出雲瀑流動、七彩琉璃光效果，最近到山上走走，尤其是雨後三天，看到雲海和拍攝到琉璃光美景的機會相當高，有興趣的民眾可試看看。
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