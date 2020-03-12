植樹節捐發票送樹苗 南投林管處上午送出1萬3200株

南投林管處上午延續植樹節傳統舉辦捐發票換樹苗活動，除現場送出1萬3200株原生種樹苗外，還邀請仁愛高農森林科、中興大學附設農校、台大實驗林、特生中心及中興大學森林系等單位，一同加入推廣認識國產材，吸引不少民眾熱情投入。

南投林管處今年植樹節「森活大樹聚」活動，共送出9種原生種樹苗，不少民眾表示自己每年都期待能夠在捐發票換樹苗，並且能夠換到不同的樹種回家種植，享受植樹的成就感。

專家教導民眾栽植前，需先挖掘容器兩倍寬度、加深20公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，整理苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，定期檢視樹木健康情形及水分，適時換盆、除草、施肥及修剪，避免病蟲危害。

處長李政賢表示，台灣有許多具觀賞價值的原生種植物，非常值得推廣作為民眾居家綠美化栽植，例如山芙蓉高約3至5公尺，清晨開出白色或粉紅色的花，午後至傍晚凋落前，則轉為紫紅色或粉紅色，非常具有觀賞價值，而桃金孃除可賞花外，成熟的漿果還可食用（味甜而有芳香）。