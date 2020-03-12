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植樹節捐發票送樹苗 南投林管處上午送出1萬3200株
南投林管處上午延續植樹節傳統舉辦捐發票換樹苗活動，除現場送出1萬3200株原生種樹苗外，還邀請仁愛高農森林科、中興大學附設農校、台大實驗林、特生中心及中興大學森林系等單位，一同加入推廣認識國產材，吸引不少民眾熱情投入。
南投林管處今年植樹節「森活大樹聚」活動，共送出9種原生種樹苗，不少民眾表示自己每年都期待能夠在捐發票換樹苗，並且能夠換到不同的樹種回家種植，享受植樹的成就感。
專家教導民眾栽植前，需先挖掘容器兩倍寬度、加深20公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，整理苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，定期檢視樹木健康情形及水分，適時換盆、除草、施肥及修剪，避免病蟲危害。
處長李政賢表示，台灣有許多具觀賞價值的原生種植物，非常值得推廣作為民眾居家綠美化栽植，例如山芙蓉高約3至5公尺，清晨開出白色或粉紅色的花，午後至傍晚凋落前，則轉為紫紅色或粉紅色，非常具有觀賞價值，而桃金孃除可賞花外，成熟的漿果還可食用（味甜而有芳香）。
南投林管處上午更由仁愛高農展出學生製作的台灣肖楠小徑木作品、興大附農也展出紅檜成品、台大實驗林則挑選扁柏木工作品進行現場擺飾、特生中心的香杉石虎木盤，讓民眾了解認識紅檜、扁柏、台灣杉、香杉、肖楠台灣五大針葉樹的價值。
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