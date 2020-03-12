影／豐原醫院教長者跳洗手舞 長者坐輪椅也開心跳

新冠肺炎病毒延燒，醫療機構裡的感染控制也是重要一環，衛福部豐原醫院附設護理之家教長者們跳目前最夯的越南洗手舞，透過舞蹈讓他們記住洗手「內、外、夾、弓、大、立、腕」七步驟，一起對抗病菌。

阿公阿嬤坐在輪椅上，跟著仁德醫專學生一起跳洗手舞，緩緩舉起雙手、左搓搓、又揉揉，戴著口罩可愛的跟著跳，連後面的的醫師也一起舞動，大家到最後還擺出手肘摀鼻口的Ending pose。

豐原醫院附設護理之家護理長酆玲玲表示，機構的感控也是重要一環，除了清潔人員會定時清潔環境衛生以外，照服人員在進行長者餵食時，也會要求長者們必須先將雙手清洗乾淨才能進食，減少感染風險。

透過學生逗趣的舞蹈教學，阿公阿嬤除了能記住洗手要訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」七步驟，更希望長者們能融入時事，了解目前所發生的事情，避免與外界脫軌情形。

護理長酆玲玲表示，防疫期間，訪客限2位、探訪時間為上午11點至12點、晚上7點至8點，家屬如果有特別事情需要詢問也能透過專線電話了解，長者在醫療機構情形。