外埔區山段護坡會勘 蔡其昌再爭取1500萬二期改善工程

台中市外埔區鐵山里下鐵山段護坡受氣候影響造成滑動坍塌，沿線居民生命財產受到威脅，立法院副院長蔡其昌今天找相關單位到場會勘研議，將由農委會水保局編列1500萬元預算補助台中市政府水利局，辦理第二期護坡改善工程，保障民眾居住安全。

外埔區鐵山里下鐵山段是鐵山里與廍子里交界之坎坡，從鐵砧山一直連綿至馬鳴里，長約1.2公里，坎坡高差15至20公尺，多年來當地民眾依賴者綠化植栽來穩定坎坡的穩定，蔡其昌今天和農委會水土保持局台中分局秘書楊燕山、國有財產署股長蔡培元、台中市議員施志昌、水利局科長梁宇升、外埔區公所主任秘書白植杰及鐵山里長劉圳等人到場會勘，啟動第二期改善工程，總經費概估1500萬元，將針對護坡、水保設施及地質穩定性問題進行改善作業，解決因強降雨造成坎波遭侵蝕滑落狀況。

蔡其昌表示，外埔鐵山里因地形緣故邊坡特別多，去年爭取到預算的第一期整治工程將完工，透過里長劉圳和議員施志昌彙集居民意見反應，今年再爭取到1500萬元經費進行第二期整治工程，將由專家來評估目前地質現況，有效來改善該區段邊坡崩塌狀況。

施志昌說，第一期完成了250公尺邊坡，第二期工程約有300公尺左右邊坡待改善，我們一段段來施作，讓沿線居民在大雨來臨時不再心驚膽顫，會持續爭取公共建設，讓地方能夠更加安全，這是我們努力的方向。