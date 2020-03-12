找回原始大肚山林相 中市府復育樹苗可供綠美化

台中大肚山原始森林因為過度開墾消失，市府今天成立復育中心，市長盧秀燕表示，森林復育需要專業、金錢及長期投入心力，復育出來的原生樹苗也可供綠美化使用。

市府與寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，利用南屯區嶺東苗圃成立「台中市政府大肚山森林復育中心」，為原生樹種復育計畫努力，寶成集團董事長詹陸銘並代表將原生樹苗「香楠」贈送給盧秀燕，盧秀燕還親手種下「台灣野梨」原生樹苗。

盧秀燕指出，市府成立復育中心，進行大肚山原生樹苗培育及復育區設置工作，預計自110年初春天起，每年可提供約2000株原生苗栽給市府，作為綠美化使用。

詹陸銘表示，大肚山因為過度開發使得原生樹種凋零， 寶成集團與台灣山林復育協會共同認養復育中心，希望恢復大肚山生態樣貌，讓台中市民未來可以享有一片森林，也能有更潔淨的空氣品質。

長期致力復育大肚山原生樹種的台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，大肚山台地開發後，人類引進大黍成為優勢草生地，但卻極易引發野火，無法回復成森林，這次復育計畫除了荒地防火外，還要種植母樹補充種源，經苗木培育、復育區設置、樹苗生長監測、防火帶設置及撫育野生樹苗等步驟，建立未來大肚山天然林的復育區。

蔡智豪指出，根據專家學者的研究調查，推估大肚山的天然林應介於榕楠林帶與楠櫧林帶之間，木本植物應有112種，初期優先選取60種原生樹種進行培育，例如九芎、九節木、三斗石櫟、刺葉桂櫻等。