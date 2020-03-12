快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

找回原始大肚山林相 中市府復育樹苗可供綠美化

中央社 / 台中12日電

台中大肚山原始森林因為過度開墾消失，市府今天成立復育中心，市長盧秀燕表示，森林復育需要專業、金錢及長期投入心力，復育出來的原生樹苗也可供綠美化使用。

市府與寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，利用南屯區嶺東苗圃成立「台中市政府大肚山森林復育中心」，為原生樹種復育計畫努力，寶成集團董事長詹陸銘並代表將原生樹苗「香楠」贈送給盧秀燕，盧秀燕還親手種下「台灣野梨」原生樹苗。

盧秀燕指出，市府成立復育中心，進行大肚山原生樹苗培育及復育區設置工作，預計自110年初春天起，每年可提供約2000株原生苗栽給市府，作為綠美化使用。

詹陸銘表示，大肚山因為過度開發使得原生樹種凋零， 寶成集團與台灣山林復育協會共同認養復育中心，希望恢復大肚山生態樣貌，讓台中市民未來可以享有一片森林，也能有更潔淨的空氣品質。

長期致力復育大肚山原生樹種的台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，大肚山台地開發後，人類引進大黍成為優勢草生地，但卻極易引發野火，無法回復成森林，這次復育計畫除了荒地防火外，還要種植母樹補充種源，經苗木培育、復育區設置、樹苗生長監測、防火帶設置及撫育野生樹苗等步驟，建立未來大肚山天然林的復育區。

蔡智豪指出，根據專家學者的研究調查，推估大肚山的天然林應介於榕楠林帶與楠櫧林帶之間，木本植物應有112種，初期優先選取60種原生樹種進行培育，例如九芎、九節木、三斗石櫟、刺葉桂櫻等。

盧秀燕 綠美化 台中市

延伸閱讀

台中大肚山今啟動森林復育 盧秀燕重申空汙要嚴格取締

影／台中成立復育中心 盧秀燕：盼恢復原始森林樣貌

確定武漢台商包機返台 盧秀燕：未被通知但準備好了

影／若疫情發展嚴峻 盧秀燕:不排除停止社福機構運作

相關新聞

影／豐原醫院教長者跳洗手舞 長者坐輪椅也開心跳

新冠肺炎病毒延燒，醫療機構裡的感染控制也是重要一環，衛福部豐原醫院附設護理之家教長者們跳目前最夯的越南洗手舞，透過舞蹈讓...

台南誤食「以色列芥菜」中毒？特生中心：是「樹菸草」

台南市永康區一家四口昨天發生食用疑似「以色列芥菜」中毒情況，但經農委會特有生物研究保育中心比對，發現根本不是芥菜，而是全...

副總統陳建仁植樹節種樹 大肚山種下原生種「降真香」

副總統陳建仁今天上午率中央五院及相關部會代表，至台中大肚台地參加農委會109年總統植樹活動，親手種下台灣中部原生樹種「降...

新冠肺炎衝擊 員林台鐵便當月底熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，就連台鐵便當也受到衝擊，台鐵員林站鐵路便當代售部，在網路上宣布月底將吹熄燈號，臉書粉絲團「員林台鐵...

信義鄉青梅採購 去年歉收量補回來

青梅是南投縣信義鄉農會的綠金！去年底的兩波寒流，讓當地梅花盛開。農會產銷班表示，今年產量是近年來最高的一年。農會梅子夢工廠召開青梅採收會議後，決議目標收購量為30萬公斤，並盡量維持往年每公斤40元的價格收購，保障梅農收益。

蕭薔代言 大安濱海星級露營 6月試營運

台中市政府為振興大安濱海樂園，帶動當地發展，決定委外由知名露營業者經營管理，在防風林規畫「向海那漾」濱海豪華露營區。中市府觀旅局聲稱遊客「一卡皮箱」就可入住享受星級飯店待遇，今年6月試營運。觀旅局昨與廠商簽約，並請來知名藝人蕭薔代言，希望能讓這處景點更吸睛。

中火案 學者：中央可先行政指導 不宜逕行撤銷

台中市政府與環保署對中火處分案「不同調」槓上，中央撤銷市府對中火處分案，為此台中市政府與法界合辦座談會，討論中央主管機關監督地方自治團體的界限，會中多位學者認為，中央與地方是夥伴關係，中央有意見應給予行政指導，不宜有太多主動作為，否則會被質疑干預，並且建議中央與地方政府間歧見應友善處理。

合歡山昆陽、鳶峰 打造觀星旅遊

合歡山國際暗空公園將打造兩處最佳觀星地點，南投縣政府獲交通部觀光局補助1500萬元經費，縣長林明溱到當地會勘，與民間團體業者討論後，決定將昆陽和鳶峰營造為最佳觀星據點。並結合天文學術團隊在昆陽據點，提供專業觀星導覽服務，讓遊客進一步享受觀星的樂趣。

疫期安定民心 中市議會19日召開臨時會

台中市議會臨時會是否再延期爭論，藍綠陣營議員看法不同。綠營及無黨籍議員指疫情致百業蕭條，且台中火力發電廠爭議未定，市府應說明相關振興方案等。占多數的藍營議員最後同意讓步，本月19日至25日召開臨時會，但議程精簡。

彰化-朝馬16路直達公車 免費搭1個月

台中朝馬站是重要轉運站，但以往彰化人前往朝馬站得搭火車，再轉其他交通工具，彰化縣府「幸福候車」計畫，公開徵選中鹿客運經營彰化到朝馬「16路」公車直達，平時來回各10班次、假日14班，預定4月上旬上路，前1個月免費搭乘促銷。

影／組團相挺 香蕉新樂園老闆：對不起我們準備下課了！

台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳不敵新冠肺炎疫情，將在5月10日母親節後吹熄燈號，結束30年的經營。有不少民眾聽聞...

中市香蕉新樂園5月熄燈 遊客湧進懷舊

中市經營30年、以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳，不敵新冠肺炎疫情，5月10日母親節後吹熄燈號；民眾得知覺得可惜，趕在結束經營前搶吃懷舊料理、聽老歌、坐雜貨店與小學堂回味舊時光，還有遊客包遊覽車來，讓餐廳出現難得人潮。

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。