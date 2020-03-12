台南誤食「以色列芥菜」中毒？特生中心：是「樹菸草」

台南市永康區一家四口昨天發生食用疑似「以色列芥菜」中毒情況，但經農委會特有生物研究保育中心比對，發現根本不是芥菜，而是全球知名的入侵植物「樹菸草」，由於繁殖力強對本土植物有很大的傷殺力，中心表示如果有人種植「快點剷除」。

特生中心副研究員許再文表示，目前在台灣的野地裡並未見到樹菸草，數量可能還很有限，但是如果有民眾推廣栽種，菸草的種子多、繁殖力強，掉到哪裡就馬上長一大片，沒多久就可能為害台灣的本土植物。

永康一家四口昨天吃了不明植物後，都出現嘔吐、全身無力及視力模糊等症狀，特生中心表示，樹菸草全株都有毒，如果未能即時治療，甚至可能死亡。

而患者表示，朋友給了稱為「以色列芥菜」的種子，他種在家中，昨天中午就摘了一些煮食，沒多久全家都出現不適。

許再文表示，以色列芥菜長得跟台灣的油菜很像，也開黃花，是聖經中曾出現的植物，可以食用，但是樹菸草就完全是一棵樹，兩者長相完全不同，只是都會開黃花。

特生中心指出，根據全球入侵物種資料庫的資料，樹菸草又被稱為粉藍煙草(Nicotiana glauca)，所有的部位都有劇毒，含有一種有毒的毒藜鹼，會導致人類死亡。

樹菸草是南美原生植物，過去曾被當成菸草使用及藥用，但因為有毒，現在已少人使用，生長力強，已在多國形成入侵物種。