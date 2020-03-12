副總統陳建仁植樹節種樹 大肚山種下原生種「降真香」

副總統陳建仁今天上午率中央五院及相關部會代表，至台中大肚台地參加農委會109年總統植樹活動，親手種下台灣中部原生樹種「降真香」，推廣都市造林與原生植物復育；呼應今年聯合國國際森林日主題「Forests and Biodiversity森林與生物多樣性」，營造當地森林植群並提倡以行動護林，增加生態多樣性。

副總統陳建仁種的降真香分布在台灣中北部低海抜山區，大肚山是它的生長環境，後來因耕地擴展和反覆火燒，形成草生地化現象，大肚山的降真香逐年減少，在原地種原生植物，希望推廣保育和復育。

林務局長林華慶表示，今年植樹節的重要意義在宣示復育原生樹種，他說大肚山近百年開墾後，原有森林不見，變成草地，每年都有多件火燒山，也影響空氣品質，現在植樹要「植樹成林」，經過調查，選出9種原生樹種，也針對留存木進行修枝、除蔓及土壤環境改良等護樹工作，以增強林木健康，進而優化生態、美化景觀、提升碳吸存，期盼藉由植樹儀式，達到拋磚引玉的效果。

副總統陳建仁表示，近年來全球氣候變遷劇烈，從澳洲高溫乾旱導致的森林大火，更可發覺各種極端天氣事件出現的頻率愈來愈高，面對環境災害，我們無法置身事外。這次植樹地點的大肚台地，早期也因人為開墾、引進天竺草（大黍）入侵後，形成易燃的草生地，多次發生野火，影響在地村落居住安全與生活品質。為此林務局除了設置防火林帶及森林消防水塔蓄水以防災、救災，更自101年起著手復育造林計8.85公頃，復育當地原生樹種，回復森林面貌、保衛居民家都市裡的樹木不僅是城市景觀重要的一環，更是都市之肺，可調節溫度及提供新鮮空氣。

林務局表示，今年植樹月以「樹木保護、都市林」為主軸，以「森活大樹聚」作主題標語，延續2010年起「里山倡議」及2017年正式啟動的「國土生態綠色網絡建置計畫」精神，呼籲國民在重視經濟與便利同時，應顧及這片土地上動植物的生存與永續發展，使人類和自然生態達成共存共榮的正循環。呼應都市林的主軸。

今天的植樹地點在台中都會區的大楊油庫休憩公園及大楊國小旁，串聯校園師生與在地居民，共同營造都市生態環境；植樹活動中，邀請大楊國小的歌謠代表隊及贏得金曲三冠王的原住民歌手桑布伊演唱，還有當地的九天民俗技藝團表演，象徵多元族群與世代攜手合作。