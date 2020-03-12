新冠肺炎衝擊 員林台鐵便當月底熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，就連台鐵便當也受到衝擊，台鐵員林站鐵路便當代售部，在網路上宣布月底將吹熄燈號，臉書粉絲團「員林台鐵便當」10日晚間貼出公告聲明，「由衷感謝各四方旅客對台鐵便當4年的厚愛，本店因合約即將屆滿，將不再販售台鐵便當也因租約到期。」

台鐵便當是許多通勤族的回憶，台鐵員林站2014年底完成鐵路高架化，還請來日本藝術大師草間彌生在站區特製一只銅製紅色高跟鞋成為亮點，員林火車站新站啟用後進駐的台鐵便當代售部，最近卻傳出不敵新冠肺炎疫情，營運慘淡，決定月底租約到期後結束營業，讓民眾大感不捨。

粉絲團公告「回首過往我們的點點滴滴，首創全台車站站內唯一的大聲公服務以及全台台鐵便當唯一有外送的服務，更是中區銷售便當數量第一都是前所未有的先例，讓許多在地旅客與遊子都有便當可食用，更是各公司行號外食的用餐選擇性。」

「但本店也確實因這次武漢疫情導致營運不如過往，租約也即將到期。經討論思考後也將做出重大決定，將在3/31日！本店結束營業，不再續合約。」

網友留言指出，「熟悉的味道就要從記憶中消失了」、「想吃…又要到台中站了。」、「員林火車站不是高架化變新員林火車站了嗎？現在連個台鐵便當都沒有賣。」