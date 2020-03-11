生人迴避！台中今深夜11點跨三轄區「送肉粽」

臉書社群「烏日大小事」今晚發布一則訊息，台中市有喪家將在今晚深夜11點至明天清晨1點舉行「送肉粽」法事，版主公布大致行徑路線，從南區大慶街啟程，行經烏日區、大肚區，呼籲沿路住家迴避，尊重喪家。

臉書社群「烏日大小事」一名陳姓管理員今晚發布訊息，指出台中市有喪家預計在今晚11點至明晨1點舉行「送肉粽」法事，行徑地點：由南區大慶街啟程，行經烏日區、大肚區；主要路徑：大慶街二段至中山路一、二、三段，再到王田交流道，呼籲「烏日區的朋友於晚間11點至凌晨1點避免外出及迴避。」引發網友討論。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」儀式安民心，請法師或專業人士將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，「送肉粽」沿途，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。