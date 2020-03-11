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童醫院醫護人員設計防疫餐桌隔版進化版 有效又「爽」

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
童醫院醫護人員設計的第一代餐桌隔版。圖／取自童醫院副院長吳肇鑫臉書
童醫院醫護人員設計的第一代餐桌隔版。圖／取自童醫院副院長吳肇鑫臉書

童綜合醫院日前設計愛心餐桌隔版，讓醫護人員能安心用餐後，今天又設計出進化版，由副院長吳肇鑫指導加護病房和病房醫護人員，自製餐桌隔版，有透明窗口的進化版，版上還寫上「爽」。

吳肇鑫臉書最近PO上許多食物和飲料照片，各地送來愛心鼓勵防疫第一線的醫護人員，包括全聯送的熱咖啡，養樂多公司送的2000瓶養樂多等食物飲料，讓醫護人員感到暖心。

吳肇鑫表示，童醫院照護第一線醫護人員很用心又有創意，天馬行空的創意不是要譁眾取寵，而是同仁有需要就立刻解決並執行，因為病房單位有多功能小空間，可開會、交班或用餐， 用餐時大家都希望可以看見對方。

童醫院日前設計的第一代餐桌隔版，無法看到彼此，這次的進化版，隔版有窗戶，好清理和消毒，進化版的隔版完成後，吳肇鍵在版上題字「爽」，讓大家都身心清爽。

童綜合院醫護人員自行設計的防疫隔版。圖／取自童醫院副院長吳肇鑫臉書
童綜合院醫護人員自行設計的防疫隔版。圖／取自童醫院副院長吳肇鑫臉書
童綜合院醫護人員自行設計的防疫隔版。圖／取自童醫院副院長吳肇鑫臉書
童綜合院醫護人員自行設計的防疫隔版。圖／取自童醫院副院長吳肇鑫臉書

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