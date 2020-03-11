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防堵新冠肺炎就要超前部署 彰化縣擬定7大策略因應

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府召開應變會議決定超前部署，已擬定7大策略因應，縣長王惠美（左3）強調防疫務必做到滴水不漏。照片／彰化縣政府提供
為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府召開應變會議決定超前部署，已擬定7大策略因應，縣長王惠美（左3）強調防疫務必做到滴水不漏。照片／彰化縣政府提供

為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府召開應變會議決定超前部署，已擬定7大策略因應，如一旦疫情擴大，除了醫院防守策略外，並擬定專責應變的部立彰化醫院做清空收治準備，並建立社區防護網，做好高風險團體及場所的感染控制與健康管理。

主持會議的縣長王惠美表示，由於新冠肺炎疫情仍然緊繃，清明連假又即將到來，因此除了配合中央政策外，彰化縣更要超前部署因應，希望鄉親能夠配合縣府與政府一起抗疫，讓防疫做到滴水不漏，將疫情阻絕在外。

列席的衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆說，彰化縣超前部署的部分已經相當完備，新冠肺炎疫情最主要還是不要讓醫療機構崩潰，彰化縣衛生局已經將相關的檢疫專區部署分為八個區塊，另外要特別注意的是，要避免小型聚會發生群聚感染的情況，針對特殊的密閉式集會，縣府也要加強做一些因應的措施。

中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊文說，彰化縣超前部署已經很完備，但對比較弱勢或是風險比較高的機構，仍應加強訓練及兵棋推演。

為因應社區感染風險，應變會議做出的超前部署7大策略，專責應變醫院要有清空收治準備；針對基層診所及醫院輕重症分流；依生活圈設置疫病專區，減輕醫院負擔；除中央已設集中檢疫及隔離所外，彰化縣也會設置；為防範院內感染，將採通訊與遠距醫療；對於醫院、長照機構等容易群聚感染場所，要加強感染控制及健康管理；做好社區防護網及宣導。

為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府召開應變會議決定超前部署，已擬定7大策略因應。照片／彰化縣政府提供
為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府召開應變會議決定超前部署，已擬定7大策略因應。照片／彰化縣政府提供

新冠肺炎 疫情

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