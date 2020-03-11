防堵新冠肺炎就要超前部署 彰化縣擬定7大策略因應

為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府召開應變會議決定超前部署，已擬定7大策略因應，如一旦疫情擴大，除了醫院防守策略外，並擬定專責應變的部立彰化醫院做清空收治準備，並建立社區防護網，做好高風險團體及場所的感染控制與健康管理。

主持會議的縣長王惠美表示，由於新冠肺炎疫情仍然緊繃，清明連假又即將到來，因此除了配合中央政策外，彰化縣更要超前部署因應，希望鄉親能夠配合縣府與政府一起抗疫，讓防疫做到滴水不漏，將疫情阻絕在外。

列席的衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆說，彰化縣超前部署的部分已經相當完備，新冠肺炎疫情最主要還是不要讓醫療機構崩潰，彰化縣衛生局已經將相關的檢疫專區部署分為八個區塊，另外要特別注意的是，要避免小型聚會發生群聚感染的情況，針對特殊的密閉式集會，縣府也要加強做一些因應的措施。

中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊文說，彰化縣超前部署已經很完備，但對比較弱勢或是風險比較高的機構，仍應加強訓練及兵棋推演。