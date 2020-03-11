南投埔里盛裝次氯酸水不用錢 每人每日限2公升

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣確診個案數也持續增加，更亮起社區傳播警訊，而為強化地方防疫，南投縣埔里鎮公所與盛康實業合作，在公所門口旁裝設次氯酸水機器，生成器消毒水稀釋濃度是50 ppm，今啟用，未來將免費提供民眾取用。

埔里鎮長廖志城說，中央面對疫情掌控雖很小心，但仍不能輕忽社區感染風險，為確保消毒用品充裕無虞，公所商請盛康實業股份有限公司贊助次氯酸水機器裝在公所門口旁，民眾可自備不透光容器在上班時間裝取，每人每日限裝2公升。

而埔里公所旁的次氯酸水機器今起正式啟用，也吸引大批民眾前往裝取，但廖志城強調，次氯酸水是否對人體無毒無害，說法眾說紛紜，建議民眾以肥皂洗手最可靠，若使用次氯酸水消毒務必注意，不要碰觸人體才是安全、有效的做法。

公所也提醒，清潔環境可用含次氯酸鈉的漂白水以1:100的清水稀釋後使用；濃度100至300ppm次氯酸水可用於桌椅、門把、物品等物品擦拭消毒；用於環境的次氯酸水產品，在人體的效果及安全性未經過科學證實，不建議使用於皮膚。