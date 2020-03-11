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蘇貞昌：台中用電不發電、八成靠別人 市府駁院長錯了
行政院長蘇貞昌昨在立法院備答提到過去一年，台中市在內的中部地區，用電80%是靠旁邊縣市發電「不能自己要用電，卻不發電」。台中市政府今天澄清指出，根據統計，台中市108年度總發電量高達321億度，總用電量308億度，發電量大於用電量，蘇院長的談話與事實不符，市府強鹿調將兼顧經濟發展，全力改善空汙。
市府經發局指出，根據統計，108年度台中火力發電291.4億度、台電自有再生能源25.1億度、民間再生能源購電4.5億度，總計發電約321億度。相較台中市108年度總用電量約308億度，發電量大於用電量。
另針對台電總經理鍾炳利指出台中火力電廠因大幅減煤，有80%時間需仰賴其他縣市供電。市府表示，80%時間不等於80%用電量，更何況台電具有電力調度權，應做好全國性電力分配，避免比例失衡，勿讓中火空汙繼續影響中部人健康。
市府強調，經濟部管轄的台電具有全國電力調度權，應妥善規劃全國能源與區域公平，台中過去長年飽受燃煤發電對民眾健康的威脅，市府會持續兼顧經濟發展，持續改善空汙，替民眾健康把關。
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