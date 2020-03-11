頭1個月免費 彰化─朝馬「16路」直達公車4月上路

台中市朝馬站向來是南來北往的轉運站，彰化人來往朝馬站往往必須搭火車再轉其他交通工具，很不方便，彰化縣政府經過公開徵選，中鹿客運雀屏中選，經營彰化到朝馬「16路」公車直達路線，平時來回各10班次、假日14班，預定4月上旬上路，前一個月免費搭乘促銷。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，彰化到朝馬「16路」直達路線，來回１５站，其中彰化有12站，包括彰化火車站、車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化原民館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里，再上台74線中彰快速道路，台中３站則是台中歌劇院、老虎城及朝馬轉運站，全長19．４公里。在票價部分，全票基本是2５元、最多６０元，半價則是１２元，最多30元。

許僅宜說，台中朝馬轉運站鄰近台中七期，除台中市政府、百貨公司林立外，還有台中歌劇院重要景點等，但彰化人前往消費或通勤時，除了開車外，往往必須搭火車再搭其他交通工具，如今有了彰化到朝馬「16路」直達路線，連接台中與彰化生活圈，既省時又方便。

此外，彰化市東區彰南路沿線因客運路線少，民眾進出彰化、台中極不方便，如今，「16路」從彰化市中山路沿著彰南路，再上台74線，對彰南路民眾可說一大福音，不管去台中或來彰化市，均極其便利。