護理師婉拒2萬多餐廳餐券 「恢復健康就是最好禮物」

台中榮總嘉義分院護理之家副護理長楊錦佳婉拒詹姓住民總價高達2萬餘元的西堤餐廳禮券，她堅持秉持「感謝醫護免送禮，愛心卡片表心意」理念為住民服務，並告訴住民「您恢復健康，就是我們最好的禮物」。

67歲詹姓住民今年2月因肺部積水，護理之家緊急將他送往急診室，診斷為肺積水，經過及時治療及住院觀察後，已恢復健康回到護理之家。

他為感激護家護理人員的機警及治療過程中無微不至的關懷，日前準備17分信封禮物，每分信封內裝了面值1250元西堤禮券2張及冷飲券1張，送給護理之家所有工作同仁，楊錦佳婉拒退還。

楊錦佳說，詹姓住民堅持不肯收回，便將信封交由政風室，其實住民簡單的一句稱讚，或介紹朋友一起入住，就是對服務品質的最佳肯定。

80歲的段姓老婦人因車禍開刀，住進護理之家，她的兒子為空軍飛行員，早年因駕駛飛機失事，英才早逝，丈夫近年又因年邁離世，心情大受打擊，但入住護理之家後，從中也結交許多好友，每當生病時楊錦佳及護理長蘇盈臻總是像女兒一樣噓寒問暖，內心倍感幸福。

段婦表示，在護家逢生日、母親節等節慶護理人員、志工及住民齊聚一堂，平日又有許多健康操、手工藝等活動，讓行動不便的她，也能參與社會活動，許多早期的鄰居聽她敘述護家生活後，紛紛申請入住，「自己就像一個活招牌，是嘉榮護家的最佳代言人」

政風室主任施世珍表示，每年民眾贈送財物給醫護人員表達感謝案件約有75件，長期宣導免送禮觀念，就像段姓阿嬤將感激化為一句稱讚，維護乾淨廉潔的醫療文化。