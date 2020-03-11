漫畫轉型中 台中漫畫工會作品首度進校園展出
新冠肺炎延燒，讓近幾年逐漸發展的台灣漫畫產業也受到影響，台中市漫畫從業人員職業工會指出，過去約有四分之一的台灣漫畫家受中國委託創作，但從中美貿易戰延續到今年疫情，對岸影視業停擺，已連帶影響到台灣創作產業。
台中漫畫工會約有60名正職漫畫家，理事黃梓榕說，受疫情影響，中國當地包括手遊「瘟疫公司」、漫畫「生化危機」等日本創作都被禁，加上各產業經濟受衝擊下，對台灣漫畫創作的邀稿相對減少，過去合作除了有漫畫書創作，也有房地產等以漫畫圖像作為加值項目，台灣漫畫的創作力受到亞洲國家青睞，包括日本出版社也與國內漫畫家合作，產業穩定發展。
台中市漫畫從業人員職業工會理事長也是漫畫家的洪育府說，漫畫存在於生活周遭，從最早的報紙漫畫專欄到漫畫書，又從平面圖檔延伸成動畫，之後轉變成電玩活的彈性，現在最常有教科書、飲料包裝、手機貼圖等創作邀稿，漫畫因圖多字少的特性，反而在電子化過程中具有優勢，新型態的「條漫」也因應而生。
黃梓榕也認為，政府近年挹注經費讓新興漫畫創作者申請經費完成作品，確實讓許多優秀作品被看到，台中漫畫工會近日也獲邀到彰化員林家商圖書館展出14位漫畫家29幅作品，也是首度到校園內展出，展期將到4月6日。
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