漫畫轉型中 台中漫畫工會作品首度進校園展出

新冠肺炎延燒，讓近幾年逐漸發展的台灣漫畫產業也受到影響，台中市漫畫從業人員職業工會指出，過去約有四分之一的台灣漫畫家受中國委託創作，但從中美貿易戰延續到今年疫情，對岸影視業停擺，已連帶影響到台灣創作產業。

台中漫畫工會約有60名正職漫畫家，理事黃梓榕說，受疫情影響，中國當地包括手遊「瘟疫公司」、漫畫「生化危機」等日本創作都被禁，加上各產業經濟受衝擊下，對台灣漫畫創作的邀稿相對減少，過去合作除了有漫畫書創作，也有房地產等以漫畫圖像作為加值項目，台灣漫畫的創作力受到亞洲國家青睞，包括日本出版社也與國內漫畫家合作，產業穩定發展。

台中市漫畫從業人員職業工會理事長也是漫畫家的洪育府說，漫畫存在於生活周遭，從最早的報紙漫畫專欄到漫畫書，又從平面圖檔延伸成動畫，之後轉變成電玩活的彈性，現在最常有教科書、飲料包裝、手機貼圖等創作邀稿，漫畫因圖多字少的特性，反而在電子化過程中具有優勢，新型態的「條漫」也因應而生。