漫步八仙山體驗森林生態 報名超搶手

東勢林區管理處八仙山自然教育中心將於6月6日、7日辦理八仙山兩天一夜「學‧森林」環境教育課程，課程將帶領學員認識生活中所需的資源與森林的關係，學習體驗如何讓樹苗長大變成森林中的大樹，並透過儀器來量測樹木的生長情形，以及計算樹木的固碳量，名額限30人，每年推出報名搶手，昨日開放報名已有4人報名參加。

東勢林區管理處表示，「學‧森林」兩天課程，除了有實作體驗、互動式講座，讓學員更認識森林與人類生活的關聯性，還可以漫步八仙山，學習如何愛護山林友善環境。