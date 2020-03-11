知名畫家黃騰輝免費繪全景圖 贈國衛院鼓勵為疫情奮戰

國家衛生研究院在此次新冠肺炎疫情延燒，19天內率先完成肺炎抑制藥物，立法院副院長蔡其昌肯定，也媒合知名藝術家黃騰輝為國衛院製作「國衛院全景圖」畫作，今進行捐贈簽約儀式。

黃騰輝曾被指定為英國威廉王子婚宴瓷器設計，也是首位畫作登上國際VISA信用卡的華人藝術家。此次親自為國衛院作畫非常慎重，親自到現場做了幾張不同角度底稿，再畫室完成定稿。

黃騰輝說，國衛院與研究團隊對疫情防治貢獻令人感佩，他為國衛院作畫，包括落羽松豐盛細節，環天如峯巒的白雲，呈現國衛院建築與生命、生態環境互動呼應的人文精神，提醒莫忘前人襤褸種樹的來時路，美麗將永不凋零。

這幅畫作「國家衛生研究院全景圖」著作權，捐贈給國衛院，作為國衛院歷史典藏及公開使用，今在蔡其昌見證下完成授權簽約儀式。