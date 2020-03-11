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公墓華麗變身公園綠地 集集鎮改建為特色兼防災公園
集集鎮公所近來力推公墓華麗變身，打造公園綠地成為特色兼防災公園，自民國100年底公告禁葬至今已達可遷葬年限，目前約有300多門墳墓尚未遷葬，公所表示第一公墓遷葬本月起展開查估作業，7月將進行正式公告，請家屬明年4月底前辦理認領遷葬作業，可享有遷葬補償或納骨塔使用費減免。
集集鎮公所指出，第一公墓土地大都係屬縣府及國產署所有，面積約5公頃，考量鎮內長久缺乏舉辦大型活動場地，已自去年底啟動「第一公墓遷葬作業」，力推公墓公園化政策，努力釋出公園綠地供鎮內民眾使用，考量縣府目前未有墳墓遷葬作業方式及法源，公所率先訂定「集集鎮墳墓遷葬作業要點」，日前也完成查估作業招標事宜。
由於鎮內第一公墓約有300多門墳墓尚未遷葬，鎮公所已訂出查估、公告及認領的三階段作業，今年6月完成查估後，隨後公告家屬完成遷葬申辦，至樹葬專區者免收使用費，遷至公立納骨塔可減免3600元；如逾越遷葬公告期間的無人認領有（無）主墳墓，則代為辦理起掘、遷葬相關作業，明年起第一公墓將華麗變身特色兼防災公園。
清明假期將至，集集鎮公所為貼心民眾掃墓，已於近日完成各公墓除草作業，呼籲民眾提早於3月份完成掃墓，以避開清明人潮，同時也要做好個人衛生，出入場所盡量佩戴口罩及勤洗手等。民眾如有遷葬任何問題，可電洽公所民政課049-2754034分機159。
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