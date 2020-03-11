彰化候車空間走智慧城市美學 「幸福候車」3年內完成

彰化縣政府為提升彰化縣公路公共運輸品質，除4月將新增「16路」彰化─朝馬（經台74線）」市區客運路線外，並推出「幸福候車」計畫，預定3年內，新增50座候車亭、61座智慧型站牌及38座靜態整合式站牌，並建置鹿港、溪湖、二林等地區客運轉運站，提升友善、舒適、安全的公車轉乘接駁服務。

縣府工務處今天上午說明「幸福候車」計畫時，縣長王惠美到場表示，她長期在外跑行程，經常在路邊公車站牌旁看到一些長者、學生候車，有時人數太多，還會到路肩候車，真的非常危險，遇雨天更加不方便，所以縣府除了積極爭取交通部公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」經費補助外，每年更編列300萬元預算規劃這項「幸福候車」計畫。

彰化縣目前有16條國道客運路線、50條公路客運路線、14條市區客運路線，但僅建置完成43座候車亭、119座智慧型站牌。王惠美表示，「幸福候車」計畫完成後，希望串連26鄉鎮市，將候車亭的建置與智慧化，整合公車動態資訊，鄉親也能從相關的行動APP查詢，減少鄉親候車時間，讓長者和學生搭乘公車更加安全方便，透過智慧科技整合，讓鄉親更喜歡搭乘公車。

縣府工務處長林漢斌簡報時表示，縣府針對縣境內省、縣道沿線公車站點班次多的路段，逐年建置候車亭、整合式及智慧型站牌，提供民眾即時乘車資訊及舒適候車空間，「幸福候車計畫」的候車亭設計以簡約造型兼具城市美學，並打造反向式候車亭解決路側空間不足及人行道通行受阻的問題。

彰化縣新開闢的市區客運路線「16路」彰化-朝馬（經台74線）」，以直達公車服務，連結彰化及台中生活圈，預計今年4月通車營運。縣內65歲以上長青族除享有半價優惠，持長青幸福卡及長青國民旅遊卡，更可在每月1000元補助額度內免費搭乘。