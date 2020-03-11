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仁愛鄉長吳文忠涉貪遭羈押 縣府將派人代理

中央社 / 南投縣11日電

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉嫌工程貪污弊案遭檢調帶回偵訊，檢方訊後聲押吳文忠獲准，南投縣政府將派人代理鄉長，這段期間由鄉公所祕書陳國雄代理，行政作業不受影響。

吳文忠捲入多件工程採購弊案，涉嫌違反貪污治罪條例，遭台中地方檢察署指揮調查局傳喚訊問，檢方訊後向台中地方法院聲請羈押吳文忠，法院考量吳文忠涉犯本刑5年以上罪刑且涉案情節重大，昨天裁准。

南投縣副縣長陳正昇今天接受媒體訪問說，地方制度法規定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長依刑事訴訟程序被羈押或通緝者，由縣政府停止其職務，接著依同法規定，由縣政府派員代理，待縣府民政處上簽公文後，由縣長林明溱核准代理人選。

台中地檢署、南投地檢署去年10月曾搜索吳文忠住處、鄉公所辦公室、建設課，並帶回鄉長吳文忠及建設課人員訊問，吳文忠訊後無保請回，當時公所人員曾經透露，檢調帶回民國107年度、108年度仁愛鄉公所40多件工程案件等相關資料，吳文忠是「配合調查」。

仁愛鄉自九二一地震後，多名首長因工程或賄選案而身陷官司，如今鄉長吳文忠因涉犯貪污罪嫌遭羈押，鄉公所祕書陳國雄說，鄉公所氣氛有一點受影響，但行政作業依程序維持，今天也如常召開主管會報，在縣政府派員代理前，鄉公所業務由他代為決行。

貪污 刑事訴訟 通緝

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