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青梅今年產量復甦成長 信義鄉農會目標收購30萬公斤
青梅是南投信義鄉農會的「綠金」！今年初雖梅花大爆發，但由於雨水不足，導致結果率為盛產期的5至6成，農會產銷班表示，今年的產量已是近幾年來最高的一年，梅子夢工廠昨天舉辦青梅採收會議，今年預計3月23日交梅，目標收購量為30萬公斤，並盡量維持往年的收購價格，以保障梅農的收益。
信義鄉農會表示，過去幾年由於氣候異常，暖冬造成梅子面臨大量減產，去年只收了8萬公斤，造成農會脆梅、Q梅、梅精及酒原料的欠收，去年底的兩波寒流，讓愈冷愈開花的梅花終於在今年春節前大量盛開，結實纍纍的梅樹下周起將近入產期，因而決定本月底開始收梅，目標可收青梅30萬公斤，將去年欠缺的產量全部收回。
總幹事黃志輝指出，梅子是很好的健康食品，不僅可以提振食欲，暈車時也可以吃，改善暈車狀況及促進腸胃蠕動，多吃梅子也會改善體質，甚至可幫助尿酸代謝，目前信義鄉全部梅產區約600公頃，以每公頃可正常採收6000公斤，產量居全國之冠，強調今年僅收購符合規範標準的品種熟度、規格、農藥殘留等的青梅。
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