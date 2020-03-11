台中香蕉新樂園餐廳母親節後熄燈 鐵粉趁停業前來回味

台中市經營30年、以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳不敵新冠肺炎將吹熄燈號，結束30年的經營。負責人吳傳治今天宣布，最後營業日為今年5月10日母親節，並拋磚引玉捐出台中市役所礦物彩畫、大甲溪大安溪水害豫防組合旗、「台灣新聞」招牌等典藏文物，未來經鑑別收藏價值後，可望成為市史館的典藏品。

吳傳治說，考量疫情不知要延燒多久，與其等待政府振興產業政策，不如適時停損，只好結束營業，最後營業日為今年5月10日母親節，感謝陪伴香蕉至今的鐵粉們，「對不起我們準備下課了！」香蕉新樂園餐廳今天吸引很多鐵粉趕在停業前來餐廳消費，回味昔日風光。

吳傳治30年前在豐原創立香蕉新樂園，後來搬到台中市育仁小學對面，首創懷舊餐廳之風，但一度經營台北車站商圈「台灣故事館」時面臨虧損結束營業，後再回歸固守台中香舊新樂園，如今卻因為新冠肺炎衝擊，讓該店再走入歷史。

吳傳治說，香蕉新樂園2003年挺過SARS，2008年金融海嘯，5年前很想停止營業，後為了員工繼續撐下去，再簽6年約，沒想到遭遇一例一休重創，餐飲業成本爆增，已經是很大的打擊，很艱難的撐下去，沒想到這次新冠肺炎的衝擊更大，年初五以後生意一落千丈，平日約一成，假日只有3成，考量疫情不知要延燒多久，與其等待政府振興產業政策，不如適時停損，香蕉新樂園沉痛的提前終止租賃期，同時結束三十年的事業只好結束營業。

吳傳治指出，台中是文化城，應有當代的文化圖騰，他參觀很多博物館，有一次參觀日本江戶東京博物館「我家寶貝」展覽常民文物，讓他很感動，因此他也拋磚引玉捐出台中市役所礦物彩畫、大甲溪大安溪水害豫防組合、「台灣新聞」總社招牌等文物，未來經鑑別收藏價值後，可望成為市史館的典藏品，「比放在倉庫有意義」。