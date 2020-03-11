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合歡山暗空公園專業觀星 昆陽派出所將成最高天文台

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱和業者討論，合歡山暗空公園交和專業天文團隊合作，導入觀星導覽。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱和業者討論，合歡山暗空公園交和專業天文團隊合作，導入觀星導覽。圖／南投縣政府提供

合歡山國際暗空公園旅遊，打造專業觀星導覽更進一步，南投縣政府獲交通部觀光局補助1500萬元改善服務據點設施，南投縣長林明溱到昆陽會勘後，再與清境地區民間團體業者討論，敲定合歡山暗空公園將以昆陽與鳶峰兩處最佳觀星據點，也將結合天文學術團隊提供專業觀星導覽服務。

林明溱說，暗空公園五大觀星熱點昆陽、鳶峰、松雪樓、小風口及武嶺中，尤以鳶峰、昆陽設立旅遊服務及天文望遠鏡等專業觀星設施的條件最佳，經觀光處與清境永續環境發展協會及中央大學顧問團隊評估，確立鳶峰為普及性觀星據點而昆陽則提供專業國際級的觀星設備及導覽解說服務。

觀光局重視也肯定南投縣府合歡山國際暗空公園改善相關計畫，之前補助兩期2500萬元經費，主要針對鳶峰暗空公園旅服務中心，施設天文及觀星平台、休憩平台及攤商平台各一座，並增設改善既有公廁及無障礙、跨性別廁所，預計今年8月底完工。

而這次增加1500萬元補助，將進一步針對昆陽旅遊服務中心、鳶峰旅服務中心修繕、台14甲線路燈「暗空不暗地」減少光害及翠峰、鳶峰公廁修繕，預計4月完成規劃設計、明年1月前峻工。

合歡山是經國際認證的暗空公園，環境維持及旅遊服務充實改善十分重要，這三期工程的後續規劃，都將徵詢民間社團及學術團體，將改善的硬體能夠與新增的天文望遠鏡等專業觀光設備充分結合，包括屋頂如何拆除打造觀星窗等等，真正打造出吸引各層面觀星大眾前往的魅力與價值。

昆陽旅遊服務中心原為派出所，但舊建築仍無使用執照，將儘速由觀光處接手向林務局承租，並依法申請合法建照、使照，讓暗空公園的觀光發展全面推動，打造專業嶄新的觀星旅遊服務，讓南投縣的觀光更多元豐富。

合歡山推動暗空公園，昆陽休息站將成為國內專業觀星地點。記者江良誠／攝影
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合歡山昆陽派出所閒置多年，可望成為全台最高的天文台。記者江良誠／攝影
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合歡山 清境 林明溱

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