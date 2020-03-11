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學生上學量體溫大排長龍 南投縣採購遠紅外線熱像儀

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣四所千人以上國小上學量體溫大排長龍，縣政府採購遠紅外線熱像儀解決問題。圖／南投縣政府提供
南投縣四所千人以上國小上學量體溫大排長龍，縣政府採購遠紅外線熱像儀解決問題。圖／南投縣政府提供

南投縣政府為加強校園防疫，針對南投縣4所千人以上小學，炎峰、南光、南投以及埔里購置遠紅外線熱像儀，節省學校量測學生體溫的時間及人力，讓校園安全更好更有保障。

草屯鎮炎峰國小有1400名學生，人數全縣最大，每天為了替學生量測體溫，學生規劃三個入口，每個入口安排2至3名老師用額溫槍測量，仍造成學生大排長龍。校長陳恒聰說，為在收到縣府分送的「遠紅外線熱像儀」後，學校立即於大門口規劃使用紅外線體溫感測器量測體溫，可以初步快速測出學生體溫，若有溫度異常再用額溫槍來再次確認，不但加快量測流程，也減輕導護老師負擔與壓力，帶給學校在防疫工作上相當大的助益。

學校實地施測，學生體溫若超過標準值，屏幕上會呈現紅色，將再次以耳溫槍測量，如耳溫超過38度則由護理師帶到暫時隔離間安置並連絡家長將學生接回。各班老師也會要求學生將每日量測的體溫記在聯絡本上，希望透過校方與家長的雙向監督，共同防疫，建構健康安全的校園。

除了體溫監測，更積極要求班級導師落實環境消毒及教室通風，並確實督促孩子做好勤洗手及生病在家休息等各項防疫措施，陳恒聰說，縣府在財政有限的情況下能補助學校購買遠紅外線熱像儀，及時解決大型學校額溫槍不敷使用問題，讓學生上課更安心。

南投縣四所千人以上國小上學量體溫大排長龍，縣政府採購遠紅外線熱像儀解決問題。圖／南投縣政府提供
南投縣四所千人以上國小上學量體溫大排長龍，縣政府採購遠紅外線熱像儀解決問題。圖／南投縣政府提供

埔里 護理師

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