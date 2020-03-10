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一年進帳5千萬 彰化縣路邊收費停車格被指劃設不公

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市民族路汽車停車需求高，但卻劃設許多免費的機車停車格，讓汽車駕駛人常找不到停車位。記者劉明岩／攝影
彰化市民族路汽車停車需求高，但卻劃設許多免費的機車停車格，讓汽車駕駛人常找不到停車位。記者劉明岩／攝影

彰化縣去年路邊停車收費收入達5千萬元，對地方形同小金雞母，但在畫設停車格時，卻常受商家及有力人士壓力，部分停車熱點路段未收費管理，也未納入停車整體規畫，彰化縣審計室審查開單業務時，認為已影響停車位收益與使用公平性，要求檢討改善。

彰化市長林世賢表示，彰化市目前停車格畫設確實有部分停車熱點未畫設停車格，市公所會邀請彰化縣政府、縣警局交通隊，做整體規畫，尋求改善；員林市長游振雄則強調，員林過去畫設時停車格確有店家反對，但現在較少接到反映。

彰化市路邊停車收費最引人詬病的是部分停車熱門路段，未畫設停車格或者畫設不用收費的的機車停車格。據了解，當初畫設時，除沿用未收費前的停車格外，一些商家認為設置停車格，會影響進出不利做生意，甚至自己無法停車，常透過民代或里長，不畫設停車格或改畫機車停車格。

依彰化縣政府工務處統計，彰化市違規停車最熱門的路段，包括民族路、三民路、曉陽路、中正路、中華路等，員林市則是中正路、萬年路、中山路等，違停嚴重即代表停車需求高，但即有路段停車格卻常是斷斷續續，有的50、60公尺才有停車格，員林市光明街及新生路甚至未畫設停車格。

由於停車格畫設標準不一，引來被畫設停車格店家的不滿，駕駛人則找不到停車位，已失去設置路邊停車收費的目的，也增加收費員開單成本，及應有的收益。

審計部彰化審計室在審核彰化縣路邊停車收費開單業務時，也點出這個問題，指部分違規熱點路段仍未收費管理，且未納入路邊停車整體規畫，建議畫設禁止停車標線及增設、調整收費停車費等可行措施，以維護縣內路邊停車位使用的公平性，提升路邊停車的效益。

彰化市民族路汽車停車需求高，但卻劃設許多免費的機車停車格，讓汽車駕駛人常找不到停車位。記者劉明岩／攝影
彰化市民族路汽車停車需求高，但卻劃設許多免費的機車停車格，讓汽車駕駛人常找不到停車位。記者劉明岩／攝影

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