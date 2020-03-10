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國蘭也受新冠疫情拖累 魚池花農外銷訂單歸零

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
魚池國蘭蘭花受新冠肺炎疫情之累，外銷訂單歸零估計損失達數億之多。記者黑中亮／攝影
魚池國蘭蘭花受新冠肺炎疫情之累，外銷訂單歸零估計損失達數億之多。記者黑中亮／攝影

國內蘭花產業也受到新冠肺炎疫情影響，魚池鄉農會指出，面對國外外銷市場訂單全退，今年出貨量可能接近於零，更讓魚池鄉的花農為處理滯銷的國蘭，農會估計損失達數億，農糧署下午表示，已了解花卉消費受疫情影響，為增加用花數量，本周將召開全國花卉會議，除協助振興買氣外，將提出業者紓困所需的免息及資金。

農糧署指出，目前已規畫於4至9月間，結合國內主要花卉產業團體、公協會，分階段推動花卉產業振興方案，於北、中、南都會區觀光景點及大眾運輸站點等重要交通樞紐，辦理大型花卉造景展示推廣，以花療癒民眾、刺激花卉買氣期，衝高產花卉使用量，建立花卉產業鏈信心。

同時，針對花卉、種苗業者等的貸款，提供政策性專案貸款的新貸戶第一年免息，協助受疫情影響之農業相關業者紓困所需資金，讓農民有一個喘息的空間。

魚池鄉農會說，蘭花是魚池三寶之一，主要品種如四季、彩虹、春蘭等，成為大陸、日、韓的育苗場，並且是主要的外銷國，只是受到新冠肺炎疫情衝擊，國蘭外銷已全部停頓，內銷市場也同時減量出貨。

理事長劉啟行說，在地花農面臨疫情市場急速萎縮，首先希望農政主管機關能夠出面協助，針對現在有貸款的部分，能夠給予利息上的補貼，或是就目前貸款本金能夠給予展延一年。

魚池國蘭蘭花受新冠肺炎疫情之累，外銷訂單歸零估計損失達數億之多。記者黑中亮／攝影
魚池國蘭蘭花受新冠肺炎疫情之累，外銷訂單歸零估計損失達數億之多。記者黑中亮／攝影
魚池國蘭蘭花受新冠肺炎疫情之累，外銷訂單歸零估計損失達數億之多。記者黑中亮／攝影
魚池國蘭蘭花受新冠肺炎疫情之累，外銷訂單歸零估計損失達數億之多。記者黑中亮／攝影

疫情 新冠肺炎 農糧署

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