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台中市綠川汙水截流工程 17、18日影響近萬戶用水

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司配合台中市政府「綠川（信義南街至大明路）汙水截流及環境復原計畫工程」17日上午9時起至18日上午5時止停水（含減壓）20小時，影響戶數9700戶。圖／自來水公司提供
台灣自來水公司配合台中市政府「綠川（信義南街至大明路）汙水截流及環境復原計畫工程」17日上午9時起至18日上午5時止停水（含減壓）20小時，影響戶數9700戶。圖／自來水公司提供

台灣自來水公司第四區管理處配合台中市政府「綠川（信義南街至大明路）汙水截流及環境復原計畫工程」辦理建成綠橋路口管徑500公釐管線遷移改接工程，東區、南區部分區域，將自17日上午9時起至18日上午5時止停水（含減壓）20小時；其中停水用戶數200戶、水壓降低用戶數9500戶，合計影響戶數9700戶，請民眾事先儲水備用。

停水區域：南區德義里，學府路以東、國光路以西、仁義街以北、忠孝路以南。

降壓區域：五權南路以東、大智路以西、興大路及仁和路以北、復興路以南一帶及鄰近巷弄。包括

南區江川里、積善里、長春里、新榮里、城隍里、德義里、國光里、長榮里和東區東興里、振興里、新庄里。

除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水；惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復正常供水時間會較延遲。

停水 東區 長榮

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