聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市綠川汙水截流工程 17、18日影響近萬戶用水
台灣自來水公司第四區管理處配合台中市政府「綠川（信義南街至大明路）汙水截流及環境復原計畫工程」辦理建成綠橋路口管徑500公釐管線遷移改接工程，東區、南區部分區域，將自17日上午9時起至18日上午5時止停水（含減壓）20小時；其中停水用戶數200戶、水壓降低用戶數9500戶，合計影響戶數9700戶，請民眾事先儲水備用。
停水區域：南區德義里，學府路以東、國光路以西、仁義街以北、忠孝路以南。
降壓區域：五權南路以東、大智路以西、興大路及仁和路以北、復興路以南一帶及鄰近巷弄。包括
南區江川里、積善里、長春里、新榮里、城隍里、德義里、國光里、長榮里和東區東興里、振興里、新庄里。
除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水；惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復正常供水時間會較延遲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言