中市汙水道接管路面「蓋章」 刨除重鋪期程一目了然

台中市正積極進行汙水下水道建設，但汙水下水道接管工程分三階段，路面常需來回開挖重鋪，引起民眾質疑。對此，中市府水利局自今年3月起在鋪面上噴漆「水利局臨時性修復路面」字樣，並預告路面刨除重鋪期程，免除民眾誤解，也讓工程資訊更公開透明。

水利局表示，汙水用戶接管工程分為三階段，第一階段先在主要道路埋下幹管，第二階段於次要道路埋設分支管，第三階段將汙水下水道接到住家用戶的管線上，各階段皆需先確認管線通水順暢才可進行下一步，而各階段確認期間皆會提供臨時鋪面供大眾通行，待整體接管工程完成後，最後才將施工區域進行整體路面刨除重鋪。

台中市目前汙水下水道累計接管用戶突破20萬戶，今年水利局成功爭取汙水下水道建設經費約17億元，持續推動原市區、豐原、太平及大里等區汙水接管建設。