埔里公所廣栽蜜源植物育蝶 後天大門口發千株苗

後天就是植樹節，南投縣埔里鎮公所今年串連縣府將於植樹節當天，在公所大門口發送1000株台灣原生種灌木樹苗，同時也與台一種苗合作，預計廣發2000株蜜源植物至鎮內各中小學，盼未來能招蜂引蝶，豐富校園生態，更推動蝴蝶復育。

埔里鎮公所指出，三月春暖花開因節氣在驚蟄與春分前後，土壤濕潤、氣候漸多雨，最適合植樹造林，公所因此規劃「育樹季」計畫，與縣府合作發送樹苗，更以「蝴蝶復育」為重點，要廣栽蜜源植物，營造蝴蝶棲地，重現埔里「蝴蝶王國」。

埔里鎮長廖志城說，今年接洽台一種苗贊助供應馬利筋、台灣原生種高士佛澤蘭、馬纓丹等深受蜂蝶喜愛的食草及蜜源植物，預計將提供約2000株，分批贈給鎮內中小學，南投縣樹石雅品學會也免費提供五葉松等植栽讓公所廣植綠化城鎮。

同時針對「育樹季」規劃進行公共設施綠地、槽化島栽植樹木盤點或更新等植樹計畫，同時透過圖書館主題書展「為愛閱讀」展出昆蟲、蝴蝶、植樹、造林等書籍供閱覽，讓綠化復育觀念在鎮內生根，盼鎮民踴躍前往借閱。