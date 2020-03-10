聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進
彰化縣目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮實施路邊停車收費外，和美鎮及北斗鎮也將跟進，目前收費都是單一價每小時20元，縣府工務處表示，已建議各公所針對周轉率高的路段，酌予提高收費。
彰化縣實施路邊停車收費是經過一番波折，雖然縣府早有規劃，卻因公所擔心商家反彈，遲未同意，直到106年元月彰化市先行實施 ，停車格周轉率因此提高，也改善市區車位難求問題，更可坐收停車費，為地方增加財源，鹿港鎮及員林市也跟著上路。
彰化縣政府工務處指出，彰化市目前有1176格停車位、員林市808格，鹿港鎮則有589格，合計有2573格，每小時收費20元，其中彰化市去年共進帳2800餘萬元，員林市2447萬餘元，假日才收費的鹿港鎮也有321萬餘元，停車收入65%歸公所、35%歸縣府，對公所財政不無小補。
和美鎮也決定實施路邊停車收費，正劃設停車格當中， 初步以停車需求高的彰美路、仁愛路、道周路、德美路等市區道路及學校周邊道路為主，預定劃設500格，收費時間也比照彰化、員林從上午8時到晚間8時，估計今年上半年即可實施。
最近北斗鎮公所也向縣府表達實施路邊停車的意願，鎮長李玄在說，北斗鎮因停車困難，交通混亂，有必要實施路邊停車收費改善，雖然可能引起商家反對，但「對的政策，就要做」，目前由縣府規劃中，初步實施的路段是中華路、光復路、神社路等，估計可提供500格停車格。
彰化縣政府工務處運輸管理科科長許僅宜說，彰化縣政府已辦理全縣停車總體規劃，做為設置路邊停車收費的參考依據，也減輕鄉鎮市長的壓力，而停車收費每小時都是20元，將來計畫採取差別費率，可以視路段調高收費、採累進費率，如果停車需求少的路段，甚至可調降。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言