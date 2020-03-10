彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

彰化縣目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮實施路邊停車收費外，和美鎮及北斗鎮也將跟進，目前收費都是單一價每小時20元，縣府工務處表示，已建議各公所針對周轉率高的路段，酌予提高收費。

彰化縣實施路邊停車收費是經過一番波折，雖然縣府早有規劃，卻因公所擔心商家反彈，遲未同意，直到106年元月彰化市先行實施 ，停車格周轉率因此提高，也改善市區車位難求問題，更可坐收停車費，為地方增加財源，鹿港鎮及員林市也跟著上路。

彰化縣政府工務處指出，彰化市目前有1176格停車位、員林市808格，鹿港鎮則有589格，合計有2573格，每小時收費20元，其中彰化市去年共進帳2800餘萬元，員林市2447萬餘元，假日才收費的鹿港鎮也有321萬餘元，停車收入65%歸公所、35%歸縣府，對公所財政不無小補。

和美鎮也決定實施路邊停車收費，正劃設停車格當中， 初步以停車需求高的彰美路、仁愛路、道周路、德美路等市區道路及學校周邊道路為主，預定劃設500格，收費時間也比照彰化、員林從上午8時到晚間8時，估計今年上半年即可實施。

最近北斗鎮公所也向縣府表達實施路邊停車的意願，鎮長李玄在說，北斗鎮因停車困難，交通混亂，有必要實施路邊停車收費改善，雖然可能引起商家反對，但「對的政策，就要做」，目前由縣府規劃中，初步實施的路段是中華路、光復路、神社路等，估計可提供500格停車格。