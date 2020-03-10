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影／台中今大雨高中生騎車被水捲走驚險 會勘將蓋新橋
台中地區今天早上下大雨， 一名男高中生騎電動自行車要上學途中，經過沙鹿區和龍井區交界處的一個地窪路段，人車被大水沖走，幸好他會游泳，及時游上岸脫困。
台中市副議長顏莉敏接男學生家長通知後，今天下午立即召集建設局新建工程處、水利局、沙鹿區公所、龍井區公所和警方等單位到現場會勘。
台中市新建工程處科長楊傑漢說，已編列1300多萬的預算，將在這段低窪道路新蓋橋樑，預計今年4月或和5月可以施工，明年2月完工，新的橋主橋長18公尺，加上兩側引道共83公尺，可以解決路面低窪淹水的問題。
副議長顏莉敏表示， 這次的地窪道路位於沙鹿和龍井區交界，在斗潭路和中山路二路一段東巷會口處，地方人士多次反應，建設局已答應並編列預算來蓋新橋，她要求盡快蓋好橋，各單位現場會勘後，討論決定在新橋樑未完工前，附近居民還有替代道路，這段地窪道路暫時先封閉，避免民眾在誤入造成遺憾和意外。
發生人車被衝若溪底的林姓高中生說，今天早上5點多，他騎電動自行車要上學，當時天色很暗又下雨，他騎到低窪的路段突然被大水沖到溪底，他覺得很恐怖，當時也很緊張，但是立刻游上岸，再將漂在水面上的書包撈起，等手機乾可以打電話的時候，他立刻打電話告訴父親。
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