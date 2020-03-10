「正常生活、積極防疫」 台中中友百貨周年慶開打
受新冠肺炎疫情衝擊，台中市老字號的中友百貨公司今年一、二月營收掉了約9%，餐飲也掉約1成，但該公司認為在做好充分的防疫措施下，決定今年的28周年慶仍照常舉辦，同時還大舉擴充網路線上購物，並開闢出戶外快速取貨模式，希望在疫情大消條下拓展出一波買氣。
中友百貨副店長陳俊華指出，雖然新冠肺炎影響甚巨，但是在政府積極防疫之下，相較其他國家，台灣目前仍是比較安全的國家，因此「正常生活、積極防疫」是他們想要傳達的想法。
在舉辦周年慶前，公司已經針對疫情加強防範，除了每日定時消毒、美食街公共區域以高溫蒸氣消毒、出入口提供乾洗手、員工自主量體溫，包括顧客、送貨廠商也需量體溫，確定沒有發燒異狀才能入店。
企畫經理簡聰政說，周年慶從本月12日展開到4月22日，但為了創造營收，線上購物5日即已提前開打，並增加兩萬件商品，只要是百貨公司實體店面有的商品，在網路上都買得到。另對於嫌上網購物麻煩又害怕進店的消費者，他們也規劃出在百貨公司外取貨、付帳的購物方式；消費者只要打電話到任一櫃台或餐廳訂貨，就可以約在百貨公司前取貨並付帳。
他說，網路購物和到百貨公司消費，差別在於實際到公司可以有來店禮，刷卡也有加贈，其餘均同。去年的周年慶營收是19億元，今年則希望在大家努力下至少有去年的8成水準。
在各項優惠上，周年慶開始至4月8日推出滿仟送佰、4月9日至22日推出家族點數3倍送，且今年的會員禮也採用婆婆媽媽最愛的民生用品倍潔雅衛生紙12入、友善農耕特栽米2包或選擇電子購物金100元2萬份，只要持中友APP或中友家族卡單筆消費滿999元即可兌換一份。
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