感謝南投醫護防疫辛勞 民眾自發送食物、飲料打氣暖心

新冠肺炎疫情延燒，第一線醫護人員身心壓力大，南投民眾感謝責任醫院扛起防疫重任，自發性的號召親友提供拿手菜，送到衛福部南投醫院，感謝醫護人員在崗位上辛苦工作，讓醫護人員相當感動。

57歲劉玉慧在幼稚園擔任廚媽工作，一煮便30年，不管年幼老少，大家都叫他「楊媽媽」。她表示看到醫院醫護人員為了防疫忙得不可開交，因此準備了炒麵、山藥排骨湯，想要照顧醫護人員的胃與健康。她的親家也加入行列，送上自種香蕉，希望為醫護人員補充體力。

南投市復興路上的泰式料理店提供泰式炒河粉、八卦路上的餐廳提供窯烤麵包、彰南路上的飲料店送上飲料，南投里陳信嘉里長也捐贈50副護目鏡。在疫情當前的非常時期，民眾們減少了抱怨與對立，以實際行為表達感謝與支持，醫護人員都覺得心暖暖的。第一線人員在受到鼓勵後，忘卻疲憊身軀，繼續努力扛起防疫工作。

南投醫院表示，醫院有專業營養師，協助安排平價又健康的餐點，提供院內員工與病人的飲食照護，為員工與病人的健康把關，在足夠的營養下，才有體力為病人提供醫療服務。