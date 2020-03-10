中市降地價稅圖利財團？ 市府：94%市民減稅數字會說話

台中市政府調降地價稅，被批圖利財團？市府地政局長吳存金今天在市政會議專案報告指出，台中市地價及標準地價評議委員會依法於去年底召開會決議，109年公告地價調降20.06%，9成4納稅人受益。有人擔心影響市庫，吳存金說，稅收可由土地增值稅挹注，加上新興開發區地價稅開始課徵，適度補足財務損失，她強調過程嚴謹，連學者也稱讚台中市府足為各縣市標竿！

台中市政府今召開市政會議，由地政局長吳存金專案報告「傾聽民意、輕稅惠民 109年六都土地所有權人稅賦負擔情形分析」。市長盧秀燕表示，過去台中市民地價稅負擔在全國排名第二高，加上今年疫情衝擊經濟，市府推動輕稅簡政幫助市民，施政過程中調整的數字皆公開透明，提供民眾檢視，讓市民放心。

吳存金表示，台中105年公告地價大幅調漲38.25%，增加民眾稅賦負擔，盧市府考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則，提請地評會審議調整幅度，依法召開地價評議委員會決議109年公告地價調降20.06%。

吳存金強調，109年公告地價調降後，約94%納稅人少繳地價稅，一般土地平均減少約2500元，還稅於民，絕無外界謠言指圖利財團的情形。

她解釋，前市府105年台市調漲地價稅38.25%居全國之冠，民眾反映難以負擔，一口氣上漲達8倍，民代與民眾不斷陳情，尤其西屯漲101%，南屯漲87%；雖在107年調降6.36%，但與漲幅顯不相當。

109年96%地價基本稅率在千分10到15，吳存金說，這代表絕大部分市民減經稅賦了，是減到一般市民，所謂的財團稅率仍是全國第二高，市府符合量能課稅「數字會說話！」

不少人擔心，降地價稅少了約17億元，影響市庫。吳存金說，市府減少的稅收可由土地增值稅挹注，加上新興開發區地價稅開始課徵，也可減少地價稅稅收差額，適度補足財務損失，調整過程嚴謹。

另為避免相鄰縣市間地價訂定不均衡，市府也於去年召開縣市毗鄰地區地價協調會，與苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣及彰化縣等相鄰縣市政府及其地政事務所地價人員，共同研商查推估價格、公告土地現值及公告地價訂定等相關事宜。

吳存金表示，議員與各界都建議考慮民眾稅賦負擔，11個地政事務所分地召開說明會，傾聽民意彙整共41案，建議事項包括調降109年公告地價的有32案，合理調降公告土地現值7案、1案指公告地價調降導致租金損失的有1案，1案要求依使用分區不同，分別劃設地價區段。