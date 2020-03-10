替第一線醫護加油 武陵農場推專屬住房優惠力挺

為第一線醫護加油，武陵農場推出醫護人員優惠專案，第一線醫護人員只要出示證件可享訂房、農特產品等優惠，業者表示，希望讓第一線醫護人員在休假喘口氣，用美景療癒身心。

新冠肺炎疫情延燒，第一線醫護人員投入抗疫工作，雖屢傳遭拒絕送餐的事件，但也有不少業者、民眾送餐到醫院，為醫護打氣、加油，而被譽為桃源夢境之稱的武陵農場也加入行列，推出醫護優惠方案力挺。

武陵農場今天宣布，自4月1日起至7月15日，推出醫護人員優惠專案，優惠第一線的醫護人員，包含醫師、護士、護理師、社工師、醫院志工等，只要住宿當天出示證件，即可享訂房優惠，平日5.5折、假日8折，遊園巴士8折、農特產品9折優惠。

武陵農場場長袁圖強表示，因為走過SARS疫情，深知第一線醫護人員的辛苦，武陵農場退輔會所屬的三大榮民總醫院、12間分院的醫護人員平時就有訂房優惠，這次因應新冠肺炎防疫期間，擴及所有醫院，讓第一線醫護人員在休假可以喘口氣，用美景療癒，加滿元氣後繼續抗疫。

許多醫護知道有優惠方案後相當心動，負壓病房的李姓護理師表示，感受到社會善意，也收到許多暖心加油；感染控制的林姓護理師則說，防疫期間，護理人員出遊不易，但今年暑假將比以往晚放假，希望延長優惠時間到暑假結束，待疫情緩和，醫護人員才可能有時間和家人一起外出踏青。

感染科的黃醫師則說，防疫期間，醫院總動員，後勤人員也到前線幫忙量體溫，分擔第一線醫護的工作，醫護也希望優惠可以擴及醫院工作人員。

位於台中市和平區的武陵農場一年四季有不同美景，花海、楓紅、瑞雪以及農特產品等，目前櫻花季已進入尾聲，武陵農場經理黃琮証表示，目前農場內還有部分晚開的櫻花，即將進入桃花季，後續還有梨花、李花盛開。

武陵農場櫻花季年年吸引許多民眾上山欣賞，但今年受疫情衝擊，櫻花季有許多旅行社退團、退房，黃琮証指出，雖然團客部分人數下降，但退掉的房間馬上被散客訂走，農場住宿還是額滿，營收不受影響。