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疫情影響線上學習夯 弘光科大老師拍片供民眾在家學習

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
疫情衝擊下線上學習夯，弘光科大老師拍片供民眾在家學習。圖／弘光科大提供
疫情衝擊下線上學習夯，弘光科大老師拍片供民眾在家學習。圖／弘光科大提供

新冠肺炎延燒，很多民眾不愛出門，弘光科技大學老師最近拍攝的教學影片教民眾自己在家護髮、做造型、按摩，還教如何製作乾洗手，上網透過影片輕鬆學習到許多知識，老師拍的影片也提醒大家，疫情下有很多網路內容，但不要誤信偏方，更不要隨意使用來路不明的藥品。

弘光科大校長黃月桂表示，學校做好所有防疫措施，落實每堂課點名掌握學生人數，也規劃好線上課程，依老師課程設計及需求，進行錄影或是提供線上教材，讓無法入境的學生學習不中斷。另外，受疫情影響，很多民眾減少出門，日前各系老師利用所學專長拍攝的影片，分享在網路上供民眾點閱學習，可以提供民眾作為「宅」在家的線上學習管道。

坊間網路充斥許多偏方，新冠肺炎發生後更多，連衛福部食藥署也出面闢謠。護理系助理教授張珠玲所拍攝的影片，提醒民眾用藥安全，她全程使用台語說明，希望影片長輩也能看得懂，不要相信偏方，不要聽信別人推薦的藥品，也不要相信聲稱有特殊療效的藥品，更不要隨便買電台、市場、路邊來路不明的藥品，最好莫吃別人送的藥品。

民生創新學院副院長歐明秋，教大家用酒精、甘油、玻尿酸鈉、茶樹純露、茶樹精油、AVC凝膠等材料，自製乾洗手露，是實用的防疫品。化妝品應用系講師阮智榆則示範如何正確清洗化妝筆具，她說，沾粉狀的筆刷在清洗時，沾上液體肥皂後要注意順著筆毛來回清洗，用手搓揉沖乾淨再用紙吸乾；沾油質狀的筆刷，則先要用卸妝水清洗後，重複用清潔液清洗一次，最後再用酒精消毒晾乾。

美髮系講師龔柏青則教民眾「5分鐘變型男」，示範帽子戴久了，如何把頭髮變得有型。他說，先把頭髮噴濕後，接著用吹風機逆方向的吹，再用手當梳子抓頭髮，最後用髮蠟支撐頭髮，5分鐘輕輕鬆鬆做造型。另外，妝品系助理教授劉美鈴則示範標準眉型教學，還有老師拍攝居家臉部按摩、頭皮按摩、精油辨識等教學影片。

疫情衝擊下線上學習夯，弘光科大老師拍片供民眾在家學習。圖／弘光科大提供
疫情衝擊下線上學習夯，弘光科大老師拍片供民眾在家學習。圖／弘光科大提供

新冠肺炎 偏方 按摩

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